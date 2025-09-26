Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći, u četvrtak oko jedan sat ujutro, kod isključenja za Arenu, povređen je pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, a po nalogu tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu njemu je uzeta krv i urin na analizu, koji su pokazali da je imao 1,9 promila alkohola.

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina pušteni su na kućno lečenje posle jezivog udesa koji se dogodio kod Arene. Pevač je bio prevezen na VMA, a njegova supruga Katarina Lazić u Zemunsku bolnicu, odakle su pušteni na kućno lečenje.

Foto: Damir Dervišagić

Nakon što je pevač stigao na VMA, prema saznanjima Kurira, na mestu nesreće Darko je bio bez svesti, događaja nije mogao da se seti, pevaču je urađen CT glave, kičme i ostalih delova tela.

Nakon učinjene dijagnostike i potrebnih pregleda, pevač je imao posekotinu na glavi koja je sanirana. Kako saznajemo, dobio je terapiju, ali i predlog da se što pre javi specijalitima radi daljeg ispitivanja.

Udario u autobus

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajnu nesreću. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan.

Pevač je udario u autobus, a od siline udarca se zakucao u bankinu. Jedna od guma njegovog automobila odletela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila, dok je Hitna pomoć oboje prevezla na VMA gde su zbrinuti.

"Nisam divljao"

Podsetimo, Darko se nakon nesreće oglasio i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku. Na pitanje da li će sada nakon ovog angažovati vozača, odgovorio je:

"Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj", poručio je.

Kurir.rs

