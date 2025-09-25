Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći, noćas oko jedan sat posle ponoći, kod isključenja za Arenu povređen je pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, a po nalogu tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu njemu je uzeta krv i urin na analizu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu.

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajnu nesreću. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan.

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir

Darko je vozio, dok je Kaća bila na mestu suvozača. Hitna pomoć oboje je odmah prevezla na VMA, gde su zbrinuti i ušiveni. Iako su svesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darka su izvlačili iz vozila.

Darko je udario u autobus, a od siline udarca se zakucao u bankinu. Jedna od guma njegovog automobila odletela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila, dok je Hitna pomoć oboje prevezla na VMA gde su zbrinuti.

Darko Lazić opet imao udes Izvor: Kurir

Kolika mu kazna sleduje

Prema zakonodavstvu, određene kategorije vozača podložne su nultoj toleranciji prema alkoholu, što znači da vožnja pod uticajem alkohola nije dopuštena. To uključuje, između ostalog, vozače sa probnim dozvolama, vozače motornih vozila za prevoz više od osam lica, kao i instruktore vožnje.

Kazne za ove vozače uključuju mandatne kazne i isključenje iz saobraćaja, a u slučaju izazivanja saobraćajnih nesreća kazna se povećava.

Kazne za vožnju pod uticajem alkohola:

1. Za vozače sa 0,3 ‒ 0,5 promila alkohola u krvi: Novčana kazna: 5.000 - 10.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 3 meseca.

2. Za vozače sa 0,5 ‒ 1,0 promila alkohola u krvi: Novčana kazna: 10.000 - 20.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 6 meseci.

3. Za vozače sa 1,0 ‒ 1,5 promila alkohola u krvi: Novčana kazna: 20.000 - 30.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 1 godine.

4. Za vozače sa 1,5 ‒ 2,0 promila alkohola u krvi: Novčana kazna: 30.000 - 50.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 1 do 2 godine.

Zabrana vožnje do 6 meseci.

5. Za vozače sa više od 2,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 50.000 - 100.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 2 godine do 5 godina.

Kazna zatvora do 30 dana ili rad u opštim službama.