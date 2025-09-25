Slušaj vest

Darko Lazić doživeo je noćas tešku saobraćajnu nezgodu na autoputu, a u kolima je sa njim bila supruga Katarina.

Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

"Padala je kiša, zaneo me je auto"

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao nam je Darko.

Njega i njegovu suprugu su razdvojili, pa mu je jedino bilo bitno da zna da je ona dobro.

- Nas su razdvojili u jednom trenutku, ja sam bio u nesvesnom stanju, ali ja se toga ne sećam. Jako mi je drago što su organi reda odreagovali brzo, kao i Hitna pomoć. Video sam da je nema pored mene, odmah sam pitao da li je ona dobro - rekao je Lazić i nastavio:

- Ja samo znam kada sam došao u bolnicu i kada sam video sebe u ogledalu i da mi je glava pocepana, doktor mi je rekao da nije toliko strašno koliko je moglo da bude. Imam 15 kopči, ali moram da napomenem da alkohola i nedozvoljenih supstanci nema.

Vraćali se sa promocije

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajku.

Samo par sati pre udesa, Kaća i Darko bili su nasmejani u društvu njene sestre, kao i Darkove bivše žene Ane Sević i njenog muža Danijela.

Čak su se i šalili kako će im Ana Sević krstiti naredno dete, ako budu dobili.

- Mi smo familija, Ana Sević, Danijel, Kaća, ja, kuma Andreana Čekić,Kaćine sestre. Mi smo normalni ljudi, jako se lepo družimo, svi smo srećni. Na vašaru je bilo divno. Šabački vašar je tradicija, to je nešto posebno i drugačije. Od malih nogu idem na vašar - rekao je Darko, a onda otkrio da postoji mogućnost da im Ana krsti drugo dete, ako dobiju.

