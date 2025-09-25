Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći, noćas oko jedan sat posle ponoći, kod isključenja za Arenu povređen je pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, a po nalogu tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu njemu je uzeta krv i urin na analizu.

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina pušteni su na kućno lečenje posle jezivog udesa koji se dogodio kod Arene. Pevač je bio prevezen na VMA, a njegova supruga Katarina Lazić u Zemunsku bolnicu, odakle su pušteni na kućno lečenje

Nakon što je Katarina stigla u bolnicu, prema saznanjima Kurira, Lazićeva je zadobila lakše povrede lica.

Katarinu su u Zemunskoj bolnici pregledali specijalisti, od kojih je dobila određenu terapiju za bolove i preporuku da se javi na kontrolu nakon nekoliko dana od dana nesreće.

Katarina je dobila preporuku da ukoliko oseti neke promene, bolove, da se odmah javi u dežurnu ustanovu.

Pozitivan na alko-test

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu.

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajnu nesreću. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan.

