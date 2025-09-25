Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći, noćas oko jedan sat posle ponoći, kod isključenja za Arenu, povređen je pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, a po nalogu tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu njemu je uzeta krv i urin na analiziu.

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvanično, pevač je imao u krvi 1,9 promila alkiohola u krvi i nije imao važeću dozvolu.

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir

Darko je vozio, dok je Kaća bila na mestu suvozača. Hitna pomoć oboje je odmah prevezla na VMA, gde su zbrinuti i ušiveni. Iako su svesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darka su izvlačili iz vozila.

Darko je udario u autobus, a od siline udarca se zakucao u bankinu. Jedna od guma njegovog automobila odletela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila, dok je Hitna pomoć oboje prevezla na VMA gde su zbrinuti.

Kazne za vožnju pod uticajem alkohola:

1. Za vozače sa 0,3 ‒ 0,5 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 5.000 - 10.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 3 meseca.

2. Za vozače sa 0,5 ‒ 1,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 10.000 - 20.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 6 meseci.

3. Za vozače sa 1,0 ‒ 1,5 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 20.000 - 30.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 1 godine.

4. Za vozače sa 1,5 ‒ 2,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 30.000 - 50.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 1 do 2 godine.

Zabrana vožnje do 6 meseci.

5. Za vozače sa više od 2,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 50.000 - 100.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 2 godine do 5 godina.

Kazna zatvora do 30 dana ili rad u opštim službama.