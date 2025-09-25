Slušaj vest

Tijana Matić, svastika pevača Darka Lazića, sinoć je organizovala promociju svoje nove pesme "Kralj".

Nakon promocije njena sestra Katarina Lazić i njen suprug Darko Lazić imali su jeziv udes na autoputu, a Tijana se sada oglasila za domaće medije.

- Dobro su oboje. Ne znam sve detalje, pa neću pričati o tome. Najvažnije je da su njih dvoje dobro - rekla je kratko Tijana.

Darko Lazić je u prvoj izjavi otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

Darko Lazić opet imao udes Izvor: Kurir

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenje brzine, idemo dalje - rekao nam je Darko.

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir

Njega i njegovu suprugu su razdvojili, pa mu je jedino bilo bitno da zna da je ona dobro.

- Nas su razdvojili u jednom trenutku, ja sam bio u nesvesnom stanju, ali ja se toga ne sećam. Jako mi je drago što su organi reda odreagovali brzo, kao i Hitna pomoć. Video sam da je nema pored mene, odmah sam pitao da li je ona dobro - rekao je Lazić za Blic.

- Ja samo znam kada sam došao u bolnicu i kada sam video sebe u ogledalu i da mi je glava pocepana, doktor mi je rekao da nije toliko strašno koliko je moglo da bude. Imam 15 kopči, ali moram da napomenem da alkohola i nedozvoljenih supstanci nema.

Pozitivan na alko-test