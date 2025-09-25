Slušaj vest

Darko Lazić i Katarina Lazić doživeli su jezivu saobraćajnu nezgodu oko jedan sat posle ponoći na autoputu u neposrednoj blizini Arene.

Supruga pevača sedela je na mestu suvozača, a nakon udesa zadobila je povrede.

Dok je Darko Lazić hitno odveden na VMA, Katarina je bila zbrinuta u Zemunskoj bolnici gde su joj lekari ukazali svu potrebnu pomoć.

Oglasilo se tužilaštvo

Ovim povodom oglasilo se tužilaštvo, a izjavu prenosimo u celosti.

Saobraćajna nezgoda kod "Beogradske arene"

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozač autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine), i u kojoj su vozač D.L. i putnica iz njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede...

Nalog za uviđaj i prikupljanje dokaza

Tužilac je naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzmu krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Vanredni tehnički pregled i izjave svedoka

Naloženo je i da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju, u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojima se saobraćajna nezgoda dogodila.

Čekaju se rezultati istrage

Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku da li se u radnjama nekog lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Vraćali se sa promocije

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajku.

Samo par sati pre udesa, Kaća i Darko bili su nasmejani u društvu njene sestre, kao i Darkove bivše žene Ane Sević i njenog muža Danijela.

Pozitivan na alko tekst

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvano, pevač je imao u krvi 1,9 promila alkohola u krvi i nije imao važeću dozvolu.

Kolika mu kazna sleduje

Prema zakonodavstvu, određene kategorije vozača podložne su nultoj toleranciji prema alkoholu, što znači da vožnja pod uticajem alkohola nije dopuštena. To uključuje, između ostalog, vozače sa probnim dozvolama, vozače motornih vozila za prevoz više od osam lica, kao i instruktore vožnje.

Kazne za ove vozače uključuju mandatne kazne i isključenje iz saobraćaja, a u slučaju izazivanja saobraćajnih nesreća kazna se povećava.

Kazne za vožnju pod uticajem alkohola:

1. Za vozače sa 0,3 ‒ 0,5 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 5.000 - 10.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 3 meseca.

2. Za vozače sa 0,5 ‒ 1,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 10.000 - 20.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 6 meseci.

3. Za vozače sa 1,0 ‒ 1,5 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 20.000 - 30.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 1 godine.

4. Za vozače sa 1,5 ‒ 2,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 30.000 - 50.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 1 do 2 godine.

Zabrana vožnje do 6 meseci.

5. Za vozače sa više od 2,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 50.000 - 100.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 2 godine do 5 godina.

Kazna zatvora do 30 dana ili rad u opštim službama.

Takođe, važno je napomenuti da i samo jedno alkoholno piće može uticati na sposobnost vozača da bezbedno upravlja vozilom. Na primer, žestoko piće od 0,5 dl može dovesti do nivoa alkohola u krvi koji utiče na percepciju, vreme reakcije i sposobnost procene udaljenosti i brzine drugih vozila.

