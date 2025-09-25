Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić imali su tešku saobraćajnu nezgodu, na autoputu između Geneksa i beogradske Arene.

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajnu nezgodu. U sudaru je učestvovao automobil i autobus, prilikom čega je automobil potpuno smrskan. Kako smo nezvanično saznali, Darko je imao više od 1,9 promila alkohola u krvi i vozio je bez vozačke dozvole.

Vozio besna kola od 130.000 evra

Lazić je vozio automobil, dok je Kaća bila na mestu suvozača. Kola hitne pomoći oboje su odmah prevezli na VMA na ušivanje. Oboje su svesni, ali sa velikim povredama.

Lazić je upravljao automobilom marke "Mercedes-Benz GLE Coupe", koji koja spada u sam vrh luksuznih i sportskih SUV modela. Ono što je karakteristično kod ovih automobila jeste da spada u grupu jakih i sigurnih modela. Sudeći po fotografijama sa mesta udesa, zaključuje se da je udar bio silovit s obzirom da je prednja strana smrskana i da su ga vatrogasci morali izvlačiti iz olupine.

Automobil kojim je Darko Lazić upravljao i izazvao nesreću na auto-putu potpuno je uništen. Pogledajte snimak slupanog "mercedesa" iz kog su izvlačili pevača:

Osnovne karakteristike

Model: GLE Coupe (najverovatnije GLE 53 AMG ili GLE 63 AMG, sudeći po sportskim AMG felnama i detaljima)

Tip vozila: SUV Coupe (sportski terenac sa kupe linijom krova)

Pogonski sistem: 4MATIC+ (Mercedesov napredni pogon na sve točkove)

Menjač: 9G-TRONIC automatski menjač

Motori (u AMG verzijama)

GLE 53 AMG Coupe:

3.0 litarski redni šestocilindrični motor sa mild-hybrid EQ Boost tehnologijom

Snaga: oko 435 KS + 22 KS iz EQ Boost sistema

Ubrzanje: 0–100 km/h za oko 5 sekundi

GLE 63 S AMG Coupe:

4.0 litarski V8 biturbo motor sa EQ Boost tehnologijom

Snaga: 612 KS

Ubrzanje: 0–100 km/h za 3,8 sekundi



U Srbiji cena ovog polovnog automobila iznosi i do 130.000 evra.

