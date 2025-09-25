Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nezgodu na auto-putu, kod Galenike. Darko je vozio automobil, dok je Katarina bila na mestu suvozača.

U udesu je učestvovao i autobus i automobil koji je potpuno smrskan. Vatrogasci su ga morali izvući iz vozila, dok su oboje hitno prevezeni u bolnicu.

Nije prvi put

Darku nije ovo prvi put da pravi saobraćane prekršaje i izaziva udese. On je priveden u aprilu 2022. godine nakon što je saobraćajna policija otkrila niz prekršaja kada ga je presretač zaustavio oko 4 sata na auto-putu u Novom Beogradu.

Kako je tada utvrđeno, pevač je automobil marke "golf" vozio 117 km na sat na mestu gde je maksimalna dozvoljena 80 km na sat. On je podvrgnut i droga, kao i alko testu, koji su pokazali da je pozitivan na kokain, a izmereno mu je i 0,91 promil alkohola u organizmu. A utvrđeno je da je Laziću vozačka dozvola oduzeta 18.12.2013. godine.

Jedva ostao živ

Darko Lazić pre nekoliko godina doživeo je užasnu saobraćajnu nesreću koja ga je umalo koštala života. Nakon što se nekoliko meseci borio da preživi, Darko nije krio da i dalje voli da ludački vozi kola, pa se i na svoj Instagram profilu često hvalio snimcima na kome se jasno vidi da automobilom juri skoro 200km/h.

Prekršaji

U 2015. godini napravio je čak četiri prekršaja vozeći bez dozvole, godinu dana kasnije, dva puta je vozio preko ograničene brzine, a u 2018. godini imao je dve divljačke vožnje bez dozvole, s tim što je poslednja bila zamalo kobna, te se nakon nje Darko mesecima oporavljao.U aprilu 2020. godine, kada je zaustavljen u okolini Bogatića u automobilu s prijateljima za vreme policijskog časa. Napisana mu je prijava od 80.000, iako je propisana kazna za ovo delo 150.00 dinara. Međutim, pevač je pred sudijom za prekršaje molio da mu se ona smanji. Nakon mesec dana opet je uhvaćen da upravlja autom iako nema dozvolu.

Policija ga je zaustavila u mestu Subotište kod Brestača, a on se pravdao time da je morao da sedne za volan jer je njegov tek rođeni sin Aleksej imao visoku temperaturu i trebalo je hitno da ode kod lekara. U novembru 2013. godine folker je vozio automobil kojem je istekla registracija, da bi dve godine kasnije vozio 80 kilometara na sat više nego što je to dozvoljeno van naseljenog mesta u Beogradu. Samo mesec dana posle vozio je bez vozačke dozvole i pod zabranom vožnje, što je ponovio nekoliko nedelja kasnije. U julu iste godine napravio je dva prekršaja - vožnja pod zabranom i bez vozačke dozvole.

Naredne 2016, u avgustu, nepropisno je parkirao u ulici u Beogradu, a tri meseca posle u mestu Umčari vozio je 20-40 kilometara na sat brže od propisanog. Istoga dana napisana mu je i prijava zbog vožnje bez adekvatne vozačke dozvole.

U novembru (2016) komunalna policija mu je napisala kaznu za nepropisno parkiranje na beogradskom aerodromu, a u decembru je kažnjen sa 15.000 dinara, plus 1.500 troškova suda što nije hteo da otkrije ko je vozio automobil registrovan na njegovo ime u trenutku kada je prošao kroz crveno na semaforu. Naredne godine nepropisno je parkirao u opštini Rakovica, a u aprilu 2018. uhvaćen u vožnji bez vozačke dozvole, kada je prekoračio brzinu i u naseljenom mestu vozio 100 kilometara na čas. Iste godine u oktobru ponovo je uhvaćen zbog brze vožnje i bez dozvole.

Sa suprugom Katarinom umalo stradao

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su saobraćajnu nezgoduna autoputu kod Geneksa. Snimak sa mesta nesreće prikazuje trenutke kada su vatrogasci izvlačili Darka i Katarinu iz smrskanog automobila, dok su oboje zadobili ozbiljne povrede i odmah prevezeni u bolnicu.

Darko Lazić je zadržan na VMA. Tamo mu rade analize i CT glave, jer se žalio na bolove u glavi i ima posekotine.

Njegova supruga Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe ima bolove u glavi i posekotine, ali nije u istoj bolnici sa Darkom. Lekari pažljivo prate njihovo stanje, a oboje su pod stalnim nadzorom.

Samo nekoliko sati pre udesa, Darko i Katarina su uživali u druženju sa Katarininom sestrom Tijanom Matić, Darkovom svastikom, kao i Darkovom bivšom suprugom Anom Sević i njenim mužem Danijelom. U šali su komentarisali da bi Ana mogla biti kuma njihovom narednom detetu.

