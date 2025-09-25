"KRV MU JE IŠLA U OČI I USTA, NISAM GA PREPOZNALA" Očevidac nesreće opisao trenutak kada je Darko Lazić izvučen iz kola
Pevač Darko Lazić doživeo je saobraćajnu nezgodu na autoputu na Novom Beogradu. U trenutku incidenta, sa njim je bila i
njegova supruga Katarina Lazić, koja je sedela na suvozačkom mestu. Prema nezvaničnim informacijama, Darko je u trenutku sudara imao više od 1,9 promila alkohola u krvi, što ukazuje na to da je bio pod dejstvom alkohola dok je upravljao vozilom.
Pored toga, Darko Lazić ranije izgubio vozačku dozvolu, tako da nije imao važeću dozvolu za vožnju u tom trenutku.
Očevidac saobraćajne nezgode Milena S. ispričala je za Republiku šta se desilo uz trenutku kada je Darko Lazić izašao iz smrskanog automobila.
Bio sav krvav
- Vazdušni jastuci su bili otvoreni, a videla sam i vozača koji briše rukom lice, izgleda da je sklanjao krv da mu ne
ide u oči i usta. Naježila mi se koža od strašnog prizora. Nisam prepoznala da je u pitanju pevač Darko Lazić - rekla je Milena S.
Zapanjenu Beograđanku je ubrzo pozvala sestra kada se i sama nasla na licu pevačevog udesa.
- Kad sam stigla na aerodrom, zvala me je sestra i rekla da brine kako cu stići na avion, jer je videla težak udes kod Arene i da
vatrogasci izvlače vozača iz kola, a pored kola Hitne pomoći. Rekla je da veruje da je ozbiljno povređen, ako ne i mrtav. Posle sam kad sam sletela u Minhen saznala da smo sestra i ja videle udes pevača Darka Lazića i zaprepastila se kako i dalje nije oprezan nakon što je jedva preziveo zbog bahate vožnje - istakla je Milena S.
