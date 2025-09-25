Slušaj vest

Pevač Darko Lazić doživeo je saobraćajnu nezgodu na autoputu na Novom Beogradu. U trenutku incidenta, sa njim je bila i

njegova supruga Katarina Lazić, koja je sedela na suvozačkom mestu. Prema nezvaničnim informacijama, Darko je u trenutku sudara imao više od 1,9 promila alkohola u krvi, što ukazuje na to da je bio pod dejstvom alkohola dok je upravljao vozilom.

Pored toga, Darko Lazić ranije izgubio vozačku dozvolu, tako da nije imao važeću dozvolu za vožnju u tom trenutku.

Očevidac saobraćajne nezgode Milena S. ispričala je za Republiku šta se desilo uz trenutku kada je Darko Lazić izašao iz smrskanog automobila.





Bio sav krvav

- Vazdušni jastuci su bili otvoreni, a videla sam i vozača koji briše rukom lice, izgleda da je sklanjao krv da mu ne

ide u oči i usta. Naježila mi se koža od strašnog prizora. Nisam prepoznala da je u pitanju pevač Darko Lazić - rekla je Milena S.

Zapanjenu Beograđanku je ubrzo pozvala sestra kada se i sama nasla na licu pevačevog udesa.