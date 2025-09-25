Slušaj vest

Nakon detaljnih pregleda i analiza pevač je pušten na kućni oporavak.

Ekipa Kurira nalazi se u Darkovom rodnom Brestaču, a ispred porodičnog doma je muk i tišina.

"Bog neka ga čuva"

Starija gospođa koja živi u neposrednoj blizini porodične kuće pevača, a sreli smo je na putu do obližnje prodavnice jedva je govorila za Kurir. Uzrujana i potresena, kroz suze je izjavila da ne može da veruje da je pevač ponovo imao udes.

- Čula sam za nezgodu, dete moje drago. Ne mogu da verujem šta se dešava. Bitno da su živi i zdravi. Ne znam kako se to njemu uvek tako desi. Neka ga dragi Bog dragi čuva. Ima malu decu, mora da misli na njih. Bože dragi... - rekla je gospođa za Kurir.

Sa suprugom Katarinom umalo stradao

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su saobraćajnu nezgodu na autoputu kod Geneksa. Snimak sa mesta nesreće prikazuje trenutke kada su vatrogasci izvlačili Darka i Katarinu iz smrskanog automobila, dok su oboje zadobili ozbiljne povrede i odmah prevezeni u bolnicu. Nakon što su zbrinuti od strane lekara pušteni su na kućno lečenje.

Pozitivan na alko-test

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvanično, u krvi je imao više od 1,9 promila alkohola, i kod sebe nije imao važeću saobraćajnu dozvolu.

Kolika mu kazna sleduje

Prema zakonodavstvu, određene kategorije vozača podložne su nultoj toleranciji prema alkoholu, što znači da vožnja pod uticajem alkohola nije dopuštena. To uključuje, između ostalog, vozače sa probnim dozvolama, vozače motornih vozila za prevoz više od osam lica, kao i instruktore vožnje.

Kazne za ove vozače uključuju mandatne kazne i isključenje iz saobraćaja, a u slučaju izazivanja saobraćajnih nesreća kazna se povećava.

Kazne za vožnju pod uticajem alkohola:

1. Za vozače sa 0,3 ‒ 0,5 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 5.000 - 10.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 3 meseca.

2. Za vozače sa 0,5 ‒ 1,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 10.000 - 20.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 6 meseci.

3. Za vozače sa 1,0 ‒ 1,5 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 20.000 - 30.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 1 godine.

4. Za vozače sa 1,5 ‒ 2,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 30.000 - 50.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 1 do 2 godine.

Zabrana vožnje do 6 meseci.

5. Za vozače sa više od 2,0 promila alkohola u krvi:

Novčana kazna: 50.000 - 100.000 RSD.

Oduzimanje vozačke dozvole na period od 2 godine do 5 godina.

Kazna zatvora do 30 dana ili rad u opštim službama.

Takođe, važno je napomenuti da i samo jedno alkoholno piće može uticati na sposobnost vozača da bezbedno upravlja vozilom. Na primer, žestoko piće od 0,5 dl može dovesti do nivoa alkohola u krvi koji utiče na percepciju, vreme reakcije i sposobnost procene udaljenosti i brzine drugih vozila.

Darko Lazić ispred bolnice: