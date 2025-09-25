Slušaj vest

Ekipa Kurira već neko vreme se nalazi se u njegovom rodnom Brestaču, gde je vlada muk i tišina.

"Rekao je da se opametio"

Jedan od meštana koji je bicklom prolazio kroz naselje za Kurir je otkrio da je nedavno video Darka i Katarinu.

- Pre neki dan sam ga video sa suprugom kad je došao. Redovno dolazi ovde. Ne znam šta da vam kažem, on je rekao da se opametio od onda kada je imao onaj strašan udes. (prim. aut. strašan udes 2018. godine kada je jedva preživeo) Ne znam... - izjavio je Darkov komšija u prolazu.

Vraćali se sa promocije

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajku.

Samo par sati pre udesa, Kaća i Darko bili su nasmejani u društvu njene sestre, kao i Darkove bivše žene Ane Sević i njenog muža Danijela.

Pozitivan na alko tekst

Kako Kurir nezvanično saznaje, pevač je pozitivan na alko-test, a negativan na drogu. Nezvano, pevač je imao u krvi 1,9 promila alkohola i nije imao važeću vozačku dozvolu.

Oglasilo se tužilaštvo

Ovim povodom oglasilo se tužilaštvo, a izjavu prenosimo u celosti.

Saobraćajna nezgoda kod "Beogradske arene"

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozač autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine), i u kojoj su vozač D.L. i putnica iz njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede...

Nalog za uviđaj i prikupljanje dokaza

Tužilac je naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzmu krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Vanredni tehnički pregled i izjave svedoka

Naloženo je i da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju, u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojima se saobraćajna nezgoda dogodila.

Čekaju se rezultati istrage

Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku da li se u radnjama nekog lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

