U teškoj saobraćajnoj nesreći, noćas oko jedan sat posle ponoći, kod isključenja za Arenu, povređen pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić.

Kako Kurir nezvanično saznaje,pevač je imao u krvi 1,9 promila alkohola u i nije imao važeću vozačku dozvolu. Navodno je udesu prethodila svađa sa suprugom.

Ovo nije prvi put da Darko Lazić bude u centru saobraćajnih nesreća, a svoj komentar dao je Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.

- Saobraćajna nesreća je bila teška, ali su povrede lakše. Pukom srećom, Lazić je ostao nepovređen. Imao je posekotine glave i udnječenje, udarac glavom o šoferku. Nije zadobio bilo šta od težih povreda, pukom srećom. Postoji velika materijalna šteta je velika jer je vozio auto od 120 ili 130 hiljada evra. Ovo je peti ili šesti put da mediji pišu o tome da je Darko Lazić imao tešku nesreću - kaže Radulović, gost emisije Puls na Kurir televiziji.

On dodaje da mu je drago što je bračni par živ i zdrav, ali da ovakvo ponašanje može da ugrozi njegov život i život drugih učesnika u saobraćaju, a onda se osvrnuo na prethodnu nesreću pevača:

- On je bio u komi nekoliko dana pre 6 ili 7 godina, na dijalizi neprekidno danima dok mu nije spašen život. Mislim da je to dovoljna opomena za njega da pomeri nogu sa gasa ili ne vozi pijan. Mogao je da angažuje vozača, mogao je da ga vozi prijatelj, ali on je seo da vozi i očigledno išao veoma brzo pošto nije stigao da zakoči. Ako vozite 200 kilometra na sat, neko ko je neiskusan može imati problema da predvidi prepreku na putu - kaže Radulović.

Radulović dodaje da je pre par godina Laziću zabranjeno da vozi i trajno mu je oduzeta dozvola, ali je pevač kupio austrijsku i švajcarsku dozvolu i služio se njima.

- To da on ugrožava svoj život i život ljudi u saobraćaju je nešto nedopustivo. Ukoliko već voli da vozi pijan, a ne zna to da radi, preporučujem da više ne seda za volan bar dok je pijan, jer čovek drugačije reaguje kada nije pijan. Ima više straha za sebe i druge učesnike u saobraćaju - kaže Radulović.

Radulović kaže da očigledno zakon ne može da se primeni i nadležni su nemoćni, ali bi razgovor sa prijateljem možda pomogao.

- On je mlad čovek, ima 35 godina, šteta da dozvoli sebi da pogine. Argument svađao se sa devojkom ne može da stoji, svađa, alkohol u krvi i brza vožnja su recept za katastrofu. To se desilo u sitnim satima kada nema saobraćaja, očigledno je stisao gas. Potrebni su veliki resursi da nekoga ko je višestruki saobraćajni povratnik da ga urazume. Nerealno je da policija angažuje ljude da ga prate - kaže Radulović.

On kaže da ukoliko se izazovu teške telesne povrede učesnicima u saobraćaju, ranije je bila propisana kazna zatvora, dok ona sada može biti i novčana.

Svoj komentar dao je i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira:

- On uvek zaključi, sve je u redu, ja dobro vozim. On će to nastaviti, niko njega ne može da zaustavi.Ima dovoljno novca i automobila. Strahujemo ne samo za njegov život, već život ostalih. Zamislite da je udario u autobus pun putnika. On će ubiti nekoga i pitanje je koje mere mogu da se preduzmu - kaže Nedić.

Nedić dodaje da je tema dana kako ga zaustaviti, pa kaže da je jedina opcija da se on uhapsi i neko vreme provede u zatvoru.

