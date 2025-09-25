Slušaj vest

Zabranjeno pušenje u svojoj unplugged verziji rasprodaje koncerte svuda u regionu, a u Beogradu će nastupiti 31. oktobra u mts Dvorani

Projekat “Neuštekani”, u okviru koga legendarni bend Zabranjeno pušenje održava seriju koncerata “bez struje”, I na akustičnim instrumentima izvodi odabrane pesme iz svoje bogate, više od četiri decenije duge karijere, izazvao je veliku pažnju publike širom regiona.

1/39 Vidi galeriju Koncert – NEUŠTEKANI – Zagreb, Lisinski Foto: IVAN LESIĆ i NATKO FELBAR

Nakon rasprodanih koncerata u Sarajevu, Ljubljani i Zagrebu, Zabranjeno pušenje rasprodalo je i dva koncerta u Osijeku, gde će nastupiti 21. i 22. novembra, pa su u prodaju puštene ulaznice I za treći koncert. I za koncert u Zadru, 10. oktobra, ostalo je svega nekoliko karata na balkonu HNK, pa će oni koji žele da Neuštekane vide u ovom gradu, morati da požure s kupovinom, kako ne bi ostali bez karata.

Legendarni bend, koji je još jednom je pokazao da je "zauvek mlad" i spreman za nove izazove, održaće koncert u Beogradu, u mts Dvorani 31. oktobra, a publika će biti u prilici da u intimnijoj atmosferi, uz do sada neotkriveni muzički repertoar, čuje i kratke priče vezane za nastanak i rođenje Zabranjenog pušenja, kao i pesme koje do sada nisu izvođene na koncertima, kao što su "Pismo Elvisu", "Laku noć, stari", "Arizona dream", "Nema više", ili "Kad dernek utihne"...

Pre Beograda, ljubitelji Zabranjenog pušenja moći će da uživaju u njihovoj svirci i u Ruskom Krsturu, na Vodova festu 18. oktobra, a kao “Neuštekani” nastupiće posle Beograda I u Podgorici 15. novembra.

Ulaznice za beogradski koncert, 31. oktobra, možete nabaviti na on line i blagajni mts Dvorane.