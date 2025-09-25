Slušaj vest

Veliki muzički spektakl i proslave koje se pamte – upravo tako se mogu opisati osamnaesti rođendani ćerki Saše Matića. Popularni pevač nije krio koliko mu znači da ti trenuci budu savršeni, a zanimljivo je da je za oba važna događaja izbor orkestra bio isti – orkestar Aleksandra Sofronijevića.

Nedavno je mlađa ćerka slavila punoletstvo, a atmosfera je bila na zavidnom nivou – glamurozna sala, odabrani gosti i prepoznatljiv kvalitet muzičkog programa Sofronijevićevog orkestra. Publika je pevala, igrala i uživala, a kako prenose mediji, slavlje će se dugo prepričavati.

Ono što ovu priču čini još posebnijom jeste činjenica da je Sofronijević svirao i na proslavi 18. rođendana starije ćerke Saše Matića. To je, kako sam Aleksandar često ističe, dokaz da najbolji uvek angažuju najbolje i da poverenje koje mu pružaju najpoznatiji umetnici i porodice dovoljno govori o nivou kvaliteta njegovog orkestra.

Saša Matić je dva puta slavio punoletstvo ćerkama ali uvek je birao isti orkestar! Izvor: privatna arhiva/Aleksandar Sofronijević

 „Uvek se trudimo da podignemo energiju na još viši nivo i da gostima priredimo atmosferu koju pamte“, rekao je Sofronijević u više navrata.

Na slavlju su se okupile brojne poznate ličnosti iz sveta muzike i estrade, prijatelji i porodica, a s obzirom na to da je reč o jednoj od najradosnijih noći za Matiće, ništa nije prepušteno slučaju – sve je bilo besprekorno organizovano.

Saša Matić je još jednom pokazao da kada je reč o važnim životnim trenucima, bira proverene saradnike i ljude od poverenja. A orkestar Aleksandra Sofronijevića potvrdio je svoju reputaciju – gde god da zasviraju, atmosfera je nezaboravna.

Ne propustiteStarsSOFRA ZGRABIO HARMONIKU I DOVEO ATMOSFERU DO USIJANJA NA TARINOJ PROSLAVI! Prvi kadrovi sa rođendana ćerke Saše Matića: Ova scena je kao iz filma (VIDEO)
collage.jpg
Stars"PREKASNO SAM SHVATIO" Saša Matić ponovo komponovao pesmu koja osvaja srca, izvodi je jedan od naših najboljih pevača
screenshot-20240520-153650.jpg
StarsLEPOTICA KOJA JE OSVOJILA SAŠU MATIĆA IZGLEDA KAO DA JE SESTRA SVOJIM ĆERKAMA! Evo kako je upoznala pevača i ko je kumovao ljubavi
Sasa Matić rođendan ćerka porodica Matić (9).jpeg
StarsO CENI SE I DALJE SPEKULIŠE Luksuzan rođendan ćerke Saše Matića o kome se priča: Estradni novinari otkrili sve detalje - Pomešali su pevačevu suprugu sa ćerkama
Sasa Matić rođendan ćerka porodica Matić (4).jpeg

Veliki muzički spektakl i proslave koje se pamte – upravo tako se mogu opisati osamnaesti rođendani ćerki Saše Matića. Popularni pevač nije krio koliko mu znači da ti trenuci budu savršeni, a zanimljivo je da je za oba važna događaja izbor orkestra bio isti – orkestar Aleksandra Sofronijevića.

Nedavno je mlađa ćerka slavila punoletstvo, a atmosfera je bila na zavidnom nivou – glamurozna sala, odabrani gosti i prepoznatljiv kvalitet muzičkog programa Sofronijevićevog orkestra. Publika je pevala, igrala i uživala, a kako prenose mediji, slavlje će se dugo prepričavati.

Ono što ovu priču čini još posebnijom jeste činjenica da je Sofronijević svirao i na proslavi 18. rođendana starije ćerke Saše Matića. To je, kako sam Aleksandar često ističe, dokaz da najbolji uvek angažuju najbolje i da poverenje koje mu pružaju najpoznatiji umetnici i porodice dovoljno govori o nivou kvaliteta njegovog orkestra.

„Uvek se trudimo da podignemo energiju na još viši nivo i da gostima priredimo atmosferu koju pamte“, rekao je Sofronijević u više navrata.

Na slavlju su se okupile brojne poznate ličnosti iz sveta muzike i estrade, prijatelji i porodica, a s obzirom na to da je reč o jednoj od najradosnijih noći za Matiće, ništa nije prepušteno slučaju – sve je bilo besprekorno organizovano.

Saša Matić je još jednom pokazao da kada je reč o važnim životnim trenucima, bira proverene saradnike i ljude od poverenja. A orkestar Aleksandra Sofronijevića potvrdio je svoju reputaciju – gde god da zasviraju, atmosfera je nezaboravna.