Slušaj vest

Na prvim audicijama koje je pokojni Saša Popović radio na kojima je birao takmičare za "Zvezde Granda" često je uz sebe na tim audicijama želeo da ima folk zvezdu Viki Miljković.

Popović je verovao u njeno stručno mišljenje i zato je na tim audicama želeo da čuje i njenu procenu ko od pevačica i pevača može biti odlična takmičarka ili takmičar u šouu koji je on osnovao.

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković u Pinkovim Zvezdama Foto: Boba Nikolić

Interesantno je da je Viki Miljković učestvovala u audiciji za prvu sezonu "Pinkovih Zvezda". Time je i Željko Mitrović pokazao da veruje i njenu stručnost.

Audicija u Sarajevu je zakazana za 30. septembar, a ovo bi mogao da bude novi udarac za "Zvezde Granda" jer je poznato da su godinama unazad "Zvezde Granda" bile te u kojima su se najviše prijavljivali takmičari iz Bosne i Hercegovine.

1/5 Vidi galeriju Muzičari su u novom Pinkovom projektu Foto: Printscreen, Damir Derivšagić, Shutterstock, Zorana Jevtić, Printscreen/Pink, Ana Paunković, Printscreen