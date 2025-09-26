Slušaj vest

Prema rezultatima toksikološke analize, koje su preneli domaći mediji, u krvi pevača je pronađeno čak 1,9 promila alkohola – što po zakonu spada u teško pijanstvo, a može predstavljati otežavajuću okolnost ukoliko dođe do postupka pred sudom.

Nakon što je priveden, Lazić je pokušao da objasni situaciju rečima:

“Malo sam popio, ali nisam bio pijan. Narkotike nisam koristio, to su laži.”

Međutim, rezultati analiza govore drugačije – sa 1,9 promila alkohola, jasno je da nije reč o “nekoliko čašica”, već o količini koja ozbiljno ugrožava bezbednost u saobraćaju.

Nije imao vozačku: srpska oduzeta, češka sporna

Još jedan problem u ovom slučaju jeste što Lazić nije imao važeću srpsku vozačku dozvolu.

Mediji prenose da mu je dozvola oduzeta ranije, a da je navodno vozio koristeći vozačku iz Češke.

Ipak, prema srpskim zakonima, strana vozačka dozvola ne važi ukoliko je domaća suspendovana ili oduzeta, što znači da je i ovaj aspekt - nezakonit.

To nam je i potvrdio advokat Boško Žurić i rekao:

-Ukoliko je nekom licu izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije, ta zabrana važi bez obzira da li to lice u tom trenutku ima vozačku dozvolu naše zemlje ili neke inostrane. Zabrana deluje apsolutno. Kršenje te zabrane za sobom povlači sankciju koja pre svega zavisi da li je ta zabrana bila izrečena presudom krivičnog ili prekršajnog suda. Ukoliko je bila izrečena presudom prekršajnog suda, kršenje te zabrane za sobom povlači sumnju za izvršenje prekršaja za koju je predviđena kazna zatvora do 15 dana ili novčana kazna do 120.000 dinara. Ukoliko je ta zabrana bila izrečena presudom krivičnog suda, kršenje te zabrane za sobom povlači sumnju za izvršenje krivičnog dela za koje je predviđena kazna zatvora do šest meseci ili novčana kazna.

Ubiće nekog - kako ga zaustaviti

Ukoliko se izazovu teške telesne povrede učesnicima u saobraćaju, ranije je bila propisana kazna zatvora, dok ona sada može biti i novčana.

Svoj komentar na ovu tvrdnju dao je i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira:

- On uvek zaključi, sve je u redu, ja dobro vozim. On će to nastaviti, niko njega ne može da zaustavi.Ima dovoljno novca i automobila. Strahujemo ne samo za njegov život, već život ostalih. Zamislite da je udario u autobus pun putnika. On će ubiti nekoga i pitanje je koje mere mogu da se preduzmu - kaže Nedić.

Nedić dodaje da je tema dana kako ga zaustaviti, pa kaže da je jedina opcija da se on uhapsi i neko vreme provede u zatvoru.

Konačna pitanja koja ostaju bez odgovora Ako nije bio pijan — odakle 1,9 promila u krvi? Ako nema vozačku — ko mu dozvoljava da vozi? Da li će i ovog puta — proći bez kazne?

