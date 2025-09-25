Slušaj vest

Prvu epizodu muzičkog takmičenja „Zvezda Granda“ obeležili su razne čarke i nesuglasice stručnog žirija, a već danima se o tome govori.

Ipak, jedan okršaj koji se dogodio između Dare Bubamare i Aleksandra Milića Milija mnogima je promakao.

Žestoki okršaj

Naime, Mili je objašnjavao jednom od takmičara kako treba da koristi dijafragmu dok peva, kada ga je prekinula Dara Bubamara koja nije delila njegovo mišljenje.

– E, ja ne znam šta je dijafragma, a brate imam 49 godinai vrhunska sam zvezda. Niko me nije učio solo pevanje. Ništa – konstatovala je Dara, a Mili se zbunio i odgovorio kako nije čuo šta je rekla.

– Što bi rekla Ceca: „Ništa“– uzvratila je Dara.

Ipak, a odgovor Milija nije očekivala. Aleksandar je pohvalio koleginicu iz žirija kako ona zapravo nije ni svesna koliko koristi dijafragmu.

– Kako ne zna, ti pevaš baš iz dijafragme i od početka karijere, nekome je to urođeno – zaključio je Mili.

Dara: "Prvi put sam plakala pred kamerama"

U čast Saši Popoviću, bivši finalisti izveli su nedavno pesmu koja je postala simbol Popovićevog stvaralaštva „Rode će se opet vratiti“, a sve prisutne u studiju su pukle emocije.

Dara Bubamara je sada otvoreno govorila o tome kako je prošla prva epizoda Zvezda Granda, a tada je kako kaže prvi put zaplakala pred kamerama.

- Na početku sam plakala, vi znate da ja nikad nisam plakala ispred kamera, ali kad je krenula pesma ja sam odmah pomislila na Sašu Popovića. Setila sam se svih početaka, kad su meni krenule suze, govorim u sebi ‘Bože nemoj da plačeš, razmazaće ti se šminka, treba da sediš satima u emisiji’. Baš mi je bilo emotivno i mislim da je to prvi put da sam zaplakala pred kamerama, jer sam inače, u fazonu da to nema šanse da mi se desi.

