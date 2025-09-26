JOVAN PERIŠIĆ PEVA VLADICI NA UVCE, A IVANA MIHIĆ U DRUŠTVU PATRIJARHA! Glumica i pevač bili su gosti na crkvenim slavama: Letele i novčanice od 100 € HIT FOTKE
Ivana Mihić, ćerka Gordana Mihića i Vere Čukić, posle očeve smrti s majkom se preselila iz grada u selo i postala volonter u manastiru Rajinovac, koji je godinama posećivala zajedno s roditeljima.
Šarmantna glumica ovaj manastir nadomak Grocke posećuje godinama i uživa da tu provodi vreme. Isticala je da je ispunjava da pomaže oko restauracije, popravki i svakodnevnih poslova koji se u manastiru odvijaju.
Sada se pojavila i Ivanina fotografija na kojoj pozira u društvu Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, i to posle bogosluženja na praznik Rođenja Presvete Bogorodice u pomenutom manastiru, koji ovaj praznik slavi kao svoju krsnu slavu. Kako se može videti, Ivana se nije mnogo fizički promenila, a na sebi je imala leopard haljinu, dok je ramena prekrila, kako i dolikuje poseti manastiru.
Za razliku od nje, Jovan Perišić latio se mikrofona na trpezi ljubavi posle liturgije u jednoj bogomolji Eparhije bihaćko-petrovačke.
On je zapevao pred vernicima i vladikom Sergijem, koji je posebno uživao u pesmama popularnog pevača, pa je sve vreme tapšao i pevao uglas s njim, a kum slave je Perišića častio novčanicom od 100 evra.
Nakon što je završio s pevanjem, on je svima čestitao praznik, a zatim se pridružio vernicima u bogatoj trpezi koju su domaćini pripremili za svog vladiku i goste na slavi.
Perišić je jednom prilikom rekao da ne voli preterano da dobija bakšiš.
- Možda ćete čuti nešto što ne čujete često od pevača. Ja nisam čovek koji ima neku strast prema tome. Poštujem, razumem i ne odbijam, ali nemam neko ludilo da trčim za parama. To je meni sredstvo bez kog ne može da se funkcioniše, ali ne ložim se na to - rekao je on i otkrio koju publiku preferira:
- Volim prave boeme. Ne treba mi ništa, pevao bih im tri dana dok ne promuknem, ali koji nisu agresivni, nisu problematični. Pravi boemi, s puno ljubavi, da uživaju.
Kurir.rs
