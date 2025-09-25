Slušaj vest

Pevač Darko Lazić je zajedno sa suprugom Katarinom doživeo saobraćajnu nezgodu na Novom Beogradu, kada je mercedesom udario u autobus, a zatim u bankinu na putu ka Šidu.

Lazić je demantovao da je bio u alkoholisanom stanju, istakavši da su policija i Hitna pomoć reagovali efikasno i na vreme.

Goca Tržan je nakon saznanja o kolegi prilično bila uznemirena, t eje poručila sledeće:

- Koji po redu, Bože me sačuvaj!. Au, bre, Darko, da li si normalan? Jel preživeo, da li je sve okej? Rekla sam mu šta sam imala na tu temu, mora da se vodi računa, Beograd je sprecifičan po tome, da Beograđani kasne, stalno. I Ništa neće početi bez mene, iako kasnite "nije smrt za vrat"! Jedino od čega imam strah, to jest, strepim, jeste što moje dete ima sada vozačku i što razmišljam da nepažnjom može nešto da se desi. Ima dece na putu, stvarno je neodgovorno da bilo ko od nas ne razmišlja o tome - rekla je Goca Tržan za Alo.

Pravo sa VMA u kafanu

1/10 Vidi galeriju Porodični dom Darka Lazića Foto: Marko Karović, Kurir

Njegova supruga Katarina je odvezena u Zemunsku bolnicu, i posle pregleda, puštena je na kućno lečenje. Darku je, kako smo saznali nezvanično, gubio svest i nije se sećao samog udesa, ali je posle urađenog CT i specijalističkih pregleda pušten na kućno lečenje.

Njemu je urađen CT i lekari su mu ušili posekotinu koju je imao na glavi.

Kako smo saznali nezvanično od izvora, pevač nije poslušao savet lekara da se odmara, već je, nakon što je pušten sa VMA, navodno otišao u jednu kafanu gde je boravio do same zore.

Iz lokala je izašao oko šest sati, a gde je otišao nije poznato.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić pre nesreće Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Kako nam je ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome poročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: