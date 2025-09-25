Slušaj vest

Rijaliti učesnik Bora Santana je danas imao zakazano ročište sa Milicom Kemez, ali se ona na sudu nije pojavila, zbog čega nije došlo do razvoda braka.

Produkcija je izvela Boru Santanu iz velelepnog imanja u Šimanovima, zato što je morao da ide na sud.

Naime, pre nego što je ušao u rijaliti, on je rekao da će se tokom "Elite 9" razvesti od svoje još uvek zakonite supruge Milice Kemez, a ročište je bilo zakazano upravo danas.

Iako su svi mislili da se će se njihov brak zvanično okončati, Milica Kemes se ipak nije pojavila na sudu, te se ročište pomera.

Da li bivša zadrugarka preispituje svoju odluku ili iz drugih razloga nije došla, ostaje nam da ispratimo.

Bora je nedavno završio ispod pokrivača sa Sarom Raičević, koja je već bila u centru pažnje nakon što se nedavno kupala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Njih dvoje su najpre vodili dug razgovor, a zatim su se prepustili strastvenim poljupcima. Sara se nijednog trenutka nije opirala, već se potpuno prepustila trenutku.

