Folk pevač Darko Lazić je u noćas nakon ponoći izazvao udes na autoputu u Beogradu.

On je upravljao automobilom, dok je pored njega, na suvozačevom mestu, sedela njegova supruga Katarina. Samo pola sata pre žurke na kojoj je bio te večeri medijima je rekao da neće piti, ali mu je pronađeno 1.93 promila alkohola u krvi.

Pričao da više ne pije

Kako je policija utvrdila, on je bio u alkoholisanom stanju, iako je početkom aprila Darko gostovao u emisiji "Amidži šou" gde je pričao kako je primio blokatore, te da zbog toga više konzumira alkohol.

- Kontaktirao sam doktora, otišao sam na razgovor, rekao mu: "Ja imam problem sa alkoholom, sa porocima, ja sam to ne mogu da zaustavim, u takvom sam okruženju!" Jednostavno, obuzelo me je to. Rekao mi je da imaju terapiju za to. Imao sam terapiju prva tri meseca, evo, sad je, hvala Bogu, sedam meseci da sam pod blokatorima. Skroz sam se, potpuno, očistio. Kad presečeš u glavi, možeš sve da uradiš. Ako ne možeš sam, postoje ljudi koji su stručni za to i koji mogu da ti pomognu. Savet svim mladim ljudima, ako sam ja mogao, možete i vi - ispričao je Lazić, pa zatim otkrio da će prvi put alkohol probati ponovo tek kad bude proslavljao 40. rođendan:

"Do 40. neću okusiti alkohol"

- Meni su moji blokatori istekli, sebe sam očistio potpuno. Napravio sam sebi cilj u životu, do svoje 40. godine neću okusiti kap alkohola. E, kada mi bude 40. rođendan, ako ostvarim sve svoje ciljeve, da obezbedim sve oko sebe koje treba, sebe, svoju karijeru, onda ću početi da pijem lepo vino.

Saobraćajnoj nesreći prethodila je svađa Darka i Katarine, upravo zbog njegovog opijanja. Pevač je pogazio svoje obećanje što je najviše zabolelo njegovu suprugu. Ona mu je tokom borbe sa ovim opasnim porokom bila najveća podrška i nadala se da se Darko konačno opametio.

Darko Lazić uhvaćen da pije pre udesa: