Voditelj Pink televizije, Mladen Mijatović, izveštavao je o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas, malo iza ponoći, na Novom Beogradu, u kojoj je učestvovao pevač Darko Lazić.

Mladen Mijatović nedavno se vratio ružičastom jatu i ponovo počeo da se bavi informativnim temama na koje smo od njega i navikli.

Danas je izveštavao o udesu poznatog pevača, a na svom Instagramu podelio je kratak prilog sa fotografijama udesa. Uz to je dodao informacije:

- Darko Lazić i njegova supruga srećom su zadobili samo lake telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi. Utvrđeno je da je Lazić vozio autombil sa preko 1,9 promila alkohola u organizmu, na droga testu je bio negativan - naveo je Mladen Mijatović i dodao:

- Poznati pevač ne poseduje srpsku vozačku dozvolu jer mu je davno oduzeta zbog saobraćajnih prekršaja. Koristi vozačku dozvolu izdatu u Češkoj republici - ispričao je u izveštaju voditeljk Mladen Mijatović.

Pravo sa VMA u kafanu

Njegova supruga Katarina je odvezena u Zemunsku bolnicu, i posle pregleda, puštena je na kućno lečenje. Darku je, kako smo saznali nezvanično, gubio svest i nije se sećao samog udesa, ali je posle urađenog CT i specijalističkih pregleda pušten na kućno lečenje.

Njemu je urađen CT i lekari su mu ušili posekotinu koju je imao na glavi.

Darko Lazić pre nesreće Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Kako smo saznali nezvanično od izvora, pevač nije poslušao savet lekara da se odmara, već je, nakon što je pušten sa VMA, navodno otišao u jednu kafanu gde je boravio do same zore.

Iz lokala je izašao oko šest sati, a gde je otišao nije poznato.

