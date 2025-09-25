MLADEN MIJATOVIĆ OTKRIO NOVE DETALJE O SAOBRAĆAJKI DARKA LAZIĆA: On ne poseduje srpsku vozačku dozvola, koristi... Spomenuo i narkotike
Voditelj Pink televizije, Mladen Mijatović, izveštavao je o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas, malo iza ponoći, na Novom Beogradu, u kojoj je učestvovao pevač Darko Lazić.
Mladen Mijatović nedavno se vratio ružičastom jatu i ponovo počeo da se bavi informativnim temama na koje smo od njega i navikli.
Danas je izveštavao o udesu poznatog pevača, a na svom Instagramu podelio je kratak prilog sa fotografijama udesa. Uz to je dodao informacije:
- Darko Lazić i njegova supruga srećom su zadobili samo lake telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi. Utvrđeno je da je Lazić vozio autombil sa preko 1,9 promila alkohola u organizmu, na droga testu je bio negativan - naveo je Mladen Mijatović i dodao:
- Poznati pevač ne poseduje srpsku vozačku dozvolu jer mu je davno oduzeta zbog saobraćajnih prekršaja. Koristi vozačku dozvolu izdatu u Češkoj republici - ispričao je u izveštaju voditeljk Mladen Mijatović.
Pravo sa VMA u kafanu
Njegova supruga Katarina je odvezena u Zemunsku bolnicu, i posle pregleda, puštena je na kućno lečenje. Darku je, kako smo saznali nezvanično, gubio svest i nije se sećao samog udesa, ali je posle urađenog CT i specijalističkih pregleda pušten na kućno lečenje.
Njemu je urađen CT i lekari su mu ušili posekotinu koju je imao na glavi.
Kako smo saznali nezvanično od izvora, pevač nije poslušao savet lekara da se odmara, već je, nakon što je pušten sa VMA, navodno otišao u jednu kafanu gde je boravio do same zore.
Iz lokala je izašao oko šest sati, a gde je otišao nije poznato.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: