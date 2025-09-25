Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić imali su tešku saobraćajnu nezgodu na autoputu između Geneksa i beogradske Arene. Ustanovljeno je da je folker bio u alkoholisanom stanju, a neposredno pre udesa supružđnici su imali svađu. Iako su do sada isticali da imaju skladan brak i divan odnos, on je svojevremeno za medije otkrio da je orgijao u Cirihu sa 12 žena.

Pevač se na ovaj korak odlučio kada je bio s nekoliko drugara, pa su otišli u javnu kuću i birali devojke s kojima će da se zabave, a nakon akcije koja je trajala celu noć folkeru su se pojavili problemi s kukom koji je operisao posle teške saobraćajke.

"U javoj kući smo uživali za sve pare"

Lazić tvrdi je spavao sa najlepšim ženama iz javne kuće, te da se i danas rado seća tog perioda.

- Kad sam boravio u Cirihu prošle godine zbog posla, ispunio sam sebi jednu od želja, onako, što bi rekli, za opuštanje. Noću sam radio, danju spavao, pa smo napravili nekoliko dana pauze da se provedemo i obiđemo grad. Nekoliko drugara je bilo sa mnom, dogovorili smo se da odemo u javnu kuću i uživamo za sve pare. Te večeri sam imao odnose sa 12 devojaka. Kad sam ušao, nisam znao gde pre da pogledam! Pored mene leži crnka, brineta, crvenokosa, plavuše. Sve što sam mogao da zamislim! Ne zna čovek gde će pre! To mi je bila velika želja. Drugare nisam video celu noć, svi su bili po sobama. Tek ujutru smo se svi našli i krenuli u hotel u kom smo odseli - ispričao je Darko na početku.

Tokom orgijanja povredio kuk

Kako je tada ispričao, Lazić je posle orgijanja, koje je trajalo celu noć, imao probleme s kukom koji je operisao nakon što je jedva izvukao živu glavu u udesu koji je imao pre nekoliko godina.

- Pred jutro me je mnogo boleo kuk. Jedva sam se kretao od bolova, znate da sam imao nekoliko operacija posle saobraćajke. Raštimovao mi se kuk, a tek po dolasku u Srbiju mogao sam s doktorima da obavim pregled. Doktor me je pitao šta sam radio, morao sam da mu objasnim onako uvijeno. Čovek je samo počeo da se smeje, pogledao me je i rekao: "Darko, ajde vodi računa! Nemoj opet da te sastavljamo. U svemu moraš umereno" - priseća se folker.

Lazić je istakao da bi i danas koristio opijate kao ranije, ali da ne sme jer su ga doktori opomenuli da može da mu naškodi na duže staze.

- Sve sam u životu hteo da probam i probao sam. Od javnih kuća do narkotika. Sada više ne mogu ni da popijem kako treba, a kamoli da konzumiram nešto. To vreme je prošlo. Opet bih se drogirao, ali ne smem jer su mi doktori rekli da nije dobro za mene. Volim da popijem, da se opustim s društvom, da zapalim, ali uporedo s tim počeo sam da treniram i vodim računa o ishrani. Mislim, trudim se da živim što je zdravije moguće, ali ne mogu daleko od ovih poroka koje sam nabrojao - rekao je Darko.

