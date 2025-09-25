Slušaj vest

Glumac Žarko Laušević preminuo je prošle godine u 63. godini posle kratke i teške bolesti, a iza sebe je ostavio brojne uloge, ali i četiri knjige.

U poslednjem romanu "Padre, idiote" opisao prve dane slobode, te otkrio kako je protekao susret s Arkanom i Cecom na stadionu Obilića, na koji ga je odveo kolega Dragan Nikolić.

Ovo su odlomci iz knjige "Padre, idiote!"

1/13 Vidi galeriju Žarko Laušević u mladosti Foto: Printscreen, arhiva JDP

Gagina poruka

- ...Dragan Nikolić Gaga, čuvar, terapeut, brat, učitelj... otac. Bili smo „porodično“ kod Čede-Dede, Gaginog prijatelja koji ima kućicu na Savi. Jeste, to je kućica, mada smo svi uobličili da je zovemo splavom. Samo za ortake, i na njihov nagovor, Čeda je preuredio splav u skromnu kafanu, gde sprema nekoliko odličnih jela.

Dan se gasio kad smo Gaga i ja igrali remi i pili kafu, dok je na drugom kraju dugačkog stola moj pratilac Zoki pričao Cvijeti o svom snu da jednog dana ima veliko imanje i farmu konja. Negde, mir i konje.

- Žare, i šta ćeš sad da radiš? - pita Gaga, tobože analizirajući stanje u igri.

- Šta bi mi ti savetovao?

- Mislim da bi bilo pametno da... dobro razmisliš.

Iza njega silazi veče na Beograd. Stapaju se Beograd i Gaga... Prle, Vlah Alija, Popaj, Urke... svi koje znamo, šarmantni, legendarni, neprevaziđeni. Svi su tu. Svaki kao spomenik u Beogradu. Prle mi namiguje, Urke se šeretski smeje, Popaj je fol nezainteresovan i škilji na jedno oko. Gaga se ne obazire na svoje kibicere...

1/5 Vidi galeriju (FOTO) POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA POSLE 20 GODINA: Žarko Laušević stigao u Beograd! Foto: Dragana Udovičić

- Pa, sad će da te jure ku*ve, novinari, biznismeni, lopovi, popovi... to ti pričam, pecaroši. Ako baš prolupaš, pa ‘oćeš da pričaš za novine, ja ću da ti sredim. Za ozbiljne novine, ali rano je mnogo. Mislim... nipošto nemoj da se otvaraš - jedan je od odlomaka iz knjige "Padre, idiote!".

Susret s Cecom i Arkanom

Potom opisuje susret sa kontroverznim komandantom Srpske dobrovoljačke garde Željkom Ražnatovićem Arkanom: - Stadion Obilića, nešto kasnije. Ručamo „dečju radost“ - brdo pohovanih telećih šnicli i pire. Domaćinska atmosfera. Limunada i voda. Pitam Cecu kako je zadovoljna snimanjem „Koštane“ sa Stojanom Stojčićem.

- Aaaa... - dade neki neodređeni komentar.

Na to Željko dobaci:

- Ma nema ništa od toga!

Gagi je nekako pošlo za rukom da iskamči votku od konobara, ne bi li džentlmenski izbegao pogled sa Cecinog dekoltea. Malo kasnije Željko me izvodi na teren da prošetamo.

- Znaš da me jedan majmun pitao je l’ ovo stadion po onom glumcu Milošu Obiliću? I kako je izgledao Obilić? Ko ti, brate! Moraš to da čuvaš! To smo mi! Srbi! Nije Srbija šaka pirinča da je pozoba svaka vrana koju donese vetar! A? - zagrli me.

Foto: EPA

Osmehnuh se. Ne osećam se prijatno, mada on sve radi da bude drugačije.

- Znaš, puno mojih je tetoviralo tvoju facu na grudi, mišku, jedan i na... - smeje se.

- Bog i Šotra su to tako namestili... - skroman sam, kao da polažem prijemni za Hilandar.

Arkan šutnu jednu od fudbalskih lopti koja mu se našla na putu. Odlete preko ograde stadiona.

- Treba malo da se skloniš, sve će to da se zaboravi.

- Ja... ne mogu.

- Šta, ku*ac, ne možeš? - daje znak jednom momku u trenerci da nađe loptu.

- Da zaboravim.

Može, može, sve se zaboravi! Idi, otputuj negde na par godina...

- Nemam ni pasoš još uvek - naglo mi se pripušilo, ali em sam na sportskom objektu, em u društvu poznatog antialkoholičara i protivnika pušenja.

- J*bo pasoš, ‘oćeš to sad da završimo? Tapi? Sad, dok šetamo? - uzima telefon.

Odmahnuh glavom. Pogleda me, a njemu uzvratiti takav pogled nije lako. Ni zdravo. A lep je dan inače, pomislih. Čak i ovakav, bez nikotina.

- Ja ne volim sise! Mislim da ti nisi! Jesam se zajebo, možda?

Slegnuh ramenima, jednako gledajući vedrinu iznad stadiona Obilića. Kad dobro razmislim, ja sad stvarno ne znam da li sam sisa ili maša. Pogotovu kad stojim pred ovim mašom...

Pored aut-linije stoji parkiran džip. Iza gola još jedan. U oba ima ljudi. Dotrčava momak u trenerci sa kapije, spasao je onu loptu.

- Evo ti moj broj, twenty four / seven! Šta god treba! To ti je moj dug, zbog Natalije. Uvek je lepo govorila o tebi. Nisam hteo pred Cecom.

- Hvala ti, Željko!

- I, zaj*bi ove glumce! Gaga je legenda nad legendama, ali svi puše, piju, j*bote. Al’ ti živi svoj život. Niko to drugi neće. Glavu gore! Sad je sve gotovo! Don’t be cloud on a sunny day!

Kurir.rs

Pomen Željku Ražnatoviću Arkanu: