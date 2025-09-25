Slušaj vest

Pevač Darko Lazić doživeo je noćas saobraćajnu nezgodu na autoputu na Novom Beogradu, dok je u automobilu sa njim bila i njegova supruga Katarina Lazić, koja je sedela na suvozačkom mestu.

Oboje su nakon saobraćajke hospitalizovani, a potom pušteni na kućno lečenje. Kurir je došao do saznanja da je pevač, nakon što je napustio bolnicu, produžio u kafanu i nastavio provod sa zavojima na glavi.

Inače, Darko Lazić je, kako smo pisali, u trenutku sudara bio pijan, sa više od 1,9 promila alkohola u krvi, dok važeću srpsku vozačku dozvolu odavno nema jer mu je oduzeta. Test na drogu pokazao je negativan rezultat.

Darko Lazić je vozio automobil marke "mercedes" koji navodno nije u njegovom vlasništvu, već je iznajmljen, prenosi Telegraf.

Automobilom se zabio u bankinu, a šteta je ogromna, čak 120.000 evra.

Posvađao se sa Kaćom

Darko Lazić pre nesreće Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Kako nam je za Kurir ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome poročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa.

Tvrdi da nije pio

Darko Lazić Foto: Stock/Časlav Vukojičić, Pritnscreen/tiktok/kafansko.vece, Privatna Arhiva

Darko Lazić je u prvoj izjavi za medije otkrio kako je došlo do saobraćajke, a kako kaže, ničega se ne seća.

- Izgubio sam kontrolu, vidim da su svi preneli da sam bio u alkoholisanom stanju, i spominju se nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu, nikom ništa, preživeli smo. Moja supruga je dobro, ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša, zaneo me je auto, udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu, niko nije povređen, svi smo živi i zdravi. - rekao je Darko za Kurir.

Darko Lazić
darko lazić.png
Darko Lazić.jpg
goca darko.jpg

