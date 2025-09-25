Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić doživeo je noćas, u alkoholisanom stanju, tešku saobraćajnu nezgodu na autoputu, a u kolima je sa njim bila supruga Katarina.

Neposredno pre udesa Darko i Kaća su imali svađu, a te noći bili su na žurci u jednom lokalu.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

On je na Instagram profilu je objavio fotografije sa prijateljima iz noći u kojoj je imao udes u Beogradu.

Naime, Darko je sinoć proveo veče na promociji pesme sestre njegove supruge Katarine, a nakon što se žurka završila, folker je izazvao saobraćajku i on i Kaća su zadobili lakše telesne povrede.

Darko Lazić, fotografija neposredno pre udesa Foto: Printscreen Instagram

Lazić se oglasio za medije povodom incidenta, a sada je na Instagramu podelio sliku sa prijateljima od te večeri, na kojoj je i njegova kuma Andreana Čekić.

Svađa sa Kaćom

Kako nam je za Kurir ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome poročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa.

