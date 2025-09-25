ISPLIVALA FOTKA DARKA LAZIĆA KOJA JE NASTALA TIK PRED UDES! Pevač se smejao sa limenkom u ruci, a onda se dogodila nesreća! (FOTO)
Folk pevač Darko Lazić doživeo je noćas, u alkoholisanom stanju, tešku saobraćajnu nezgodu na autoputu, a u kolima je sa njim bila supruga Katarina.
Neposredno pre udesa Darko i Kaća su imali svađu, a te noći bili su na žurci u jednom lokalu.
On je na Instagram profilu je objavio fotografije sa prijateljima iz noći u kojoj je imao udes u Beogradu.
Naime, Darko je sinoć proveo veče na promociji pesme sestre njegove supruge Katarine, a nakon što se žurka završila, folker je izazvao saobraćajku i on i Kaća su zadobili lakše telesne povrede.
Lazić se oglasio za medije povodom incidenta, a sada je na Instagramu podelio sliku sa prijateljima od te večeri, na kojoj je i njegova kuma Andreana Čekić.
Svađa sa Kaćom
Kako nam je za Kurir ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome poročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa.
Kurir.rs
Darko Lazić u kafani: