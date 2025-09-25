Slušaj vest

Pevač Darko Lazić doživeo je noćas saobraćajnu nezgodu na autoputu na Novom Beogradu, dok je u automobilu sa njim bila i njegova supruga Katarina Lazić, koja je sedela na suvozačkom mestu.

Kako nam je ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome pročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa.

Tijana je na promociji otkrila malo poznate detalje o sebi, ali i odakle datira njeno prijateljstvo sa zetom. U spotu pojavljuje se Darko, ali i njene dve sestre.

- Nas tri smo ceo život zajedno, u sportu, u folkloru. Baš se radujemo tim našim zajedničkim nastupima, emotivna sam po pitanju svog posla, naročito što su mi tu sestre. Pratila sam dosta svojih kolega, sarađivala sam sa njima, pa i Darka. Onda sam rešila da se povučem sa scene da okačim mikrofon o klin, mislila sam da će biti zauvek. Sedam godina sam napravila pauzu zbog dece. Mislim da sam uradila pravu stvar, bila sam sa njima u najosetljivijem periodu.

Tijana je ispričala kako je grdila zeta zbog njegovog ponašanja.

- Neću kao Darko praviti skandale, ja sam ta koja ga je opominjala i grdila, više puta. Ja sad imam 40 godina, mislim da sam zakasnila za te ludorije. Vozim se sa Darkom, ali se ne osećam bezbedno kad me bilo ko vozi, naročito na zadnjem sedištu, meni uvek muka - rekla je Tijana za medijske ekipe, među kojima je bio i Kurir.

- Pa koliko su se neki kačili na Darka, ja se stvarno malo kačim. Čak mi je i on rekao, ko je meni sve na kičmi sedeo, mogla si i više. Mnogi su iskoristili, što neko iz njegove kuće ne bi.

Prepevala pesmu Darkove bivše žene Ane Sević

- Slučajno mi na radiju išla, ukucala sam ko je i to je bila Anina pesma.

Darko i Tijana znaju se još dok su bili deca, zajedno su radili, a na nastupima su delili i sobu.

- Nekada su se radile te diskoteke, Darko i ja smo bili deca, 14 i 17 godina, nama je pripala ta jedna soba. Naravno da smo spavali u odvojenim krevetima. Mi smo bili najmlađi, svi su imali preko 40 godina.

