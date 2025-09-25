Slušaj vest

Estradni menadžer Bane Obradović organizovao je gala žurku povodom 18. rođendana svog naslednika.

On će punoletstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade, koji su njegovi saradnici i prijatelji.

Za slavlje je organizovao restoran koji obožavaju poznati, a za dekoraciju, kako se može primetiti već na prvi pogled, nije žalio novac.

Bane Obradović sin punoletstvo
Foto: Kurir

Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svet odraslih" svog naslednika Vuka..

Na slavlje je pozvan veliki broj pripadnika domaće estrade s kojima je Bane sarađivao godinama unazad.

Bane Obradović pravi sinu punoletstvo Izvor: Kurir

Stolovi su ukrašeni belim cvećem, a iako sa minimalno detalja, na dekoraciju se i te kako pazilo.

Kurir.rs

