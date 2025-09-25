Stars
NAJPOZNATIJI ESTRADNI MENADŽER VEČERAS PRAVI GALA SLAVLJE Važi za najbogatijeg na estradi, evo kako izgleda ekskluzivna lokacija u kojoj pravi proslavu (FOTO)
Slušaj vest
Estradni menadžer Bane Obradović organizovao je gala žurku povodom 18. rođendana svog naslednika.
On će punoletstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade, koji su njegovi saradnici i prijatelji.
Za slavlje je organizovao restoran koji obožavaju poznati, a za dekoraciju, kako se može primetiti već na prvi pogled, nije žalio novac.
Foto: Kurir
Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svet odraslih" svog naslednika Vuka..
Na slavlje je pozvan veliki broj pripadnika domaće estrade s kojima je Bane sarađivao godinama unazad.
Stolovi su ukrašeni belim cvećem, a iako sa minimalno detalja, na dekoraciju se i te kako pazilo.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši