On će punoletstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade, koji su njegovi saradnici i prijatelji.

1/6 Vidi galeriju Estradni menadžer Bane Obradović organizovao je gala slavlje i večeras će, 25. septembra, proslaviti punoletstvo svog sina sa brojnim pripadnicima estrade Foto: Damir Dervišagić

Za slavlje je organizovao restoran koji obožavaju poznati, a za dekoraciju, kako se može primetiti već na prvi pogled, nije žalio novac.

On je pred sam početak slavlja izašao sa lepom suprugom koja se gotovo nikad nije pojavila u javnosti i sa sinom kako bi ispozirao medijima.

Od njih se nije odvajalo privatno obezbeđenje.

Bane je nasmejan sa naslednikom Vukom pozira, sređeni u odelima, dok je Banetova supruga za ovu priliku ponela crnu šljokičavu haljinu i crni sako preko.

Foto: Damir Dervišagić

Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svet odraslih" svog naslednika Vuka..

Kako je i sam Bane otkrio, na slavlju će večeras biti 35 pevačica.

