VAŽI ZA NAJBOGATIJEG MOĆNIKA NA ESTRADI, A SAD JE PO PRVI PUT POKAZAO SUPRUGU I SINA! Napravio gala feštu, a oko njih obezbeđenje
Estradni menadžer Bane Obradović organizovao je gala žurku povodom 18. rođendana svog naslednika.
On će punoletstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade, koji su njegovi saradnici i prijatelji.
Za slavlje je organizovao restoran koji obožavaju poznati, a za dekoraciju, kako se može primetiti već na prvi pogled, nije žalio novac.
On je pred sam početak slavlja izašao sa lepom suprugom koja se gotovo nikad nije pojavila u javnosti i sa sinom kako bi ispozirao medijima.
Od njih se nije odvajalo privatno obezbeđenje.
Bane je nasmejan sa naslednikom Vukom pozira, sređeni u odelima, dok je Banetova supruga za ovu priliku ponela crnu šljokičavu haljinu i crni sako preko.
Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svet odraslih" svog naslednika Vuka..
Kako je i sam Bane otkrio, na slavlju će večeras biti 35 pevačica.
