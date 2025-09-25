Slušaj vest

Estradni menadžer Bane Obradović organizovao je gala žurku povodom 18. rođendana svog naslednika.

On će punoletstvo svog sina večeras proslaviti sa brojnim pripadnicima estrade, koji su njegovi saradnici i prijatelji.

Estradni menadžer Bane Obradović organizovao je gala slavlje i večeras će, 25. septembra, proslaviti punoletstvo svog sina sa brojnim pripadnicima estrade Foto: Damir Dervišagić

Za slavlje je organizovao restoran koji obožavaju poznati, a za dekoraciju, kako se može primetiti već na prvi pogled, nije žalio novac.

On je pred sam početak slavlja izašao sa lepom suprugom koja se gotovo nikad nije pojavila u javnosti i sa sinom kako bi ispozirao medijima.

Od njih se nije odvajalo privatno obezbeđenje.

Bane je nasmejan sa naslednikom Vukom pozira, sređeni u odelima, dok je Banetova supruga za ovu priliku ponela crnu šljokičavu haljinu i crni sako preko.

Biće 35 pevačica

Bane Obradović slavi sinu punoletstvo sin (1).jpeg
Foto: Damir Dervišagić

Naime, Bane je odlučio da na veliko proslavi "ulazak u svet odraslih" svog naslednika Vuka..

Kako je i sam Bane otkrio, na slavlju će večeras biti 35 pevačica.

Ne propustiteStarsNAJPOZNATIJI ESTRADNI MENADŽER VEČERAS PRAVI GALA SLAVLJE Važi za najbogatijeg na estradi, evo kako izgleda ekskluzivna lokacija u kojoj pravi proslavu (FOTO)
WhatsApp Image 2025-09-25 at 19.20.44.jpeg
StarsBANE OBRADOVIĆ DOBIO PRESTIŽNO PRIZNANJE! Evo o čemu je reč (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-03 at 8.06.01 PM (1).jpeg
StarsČUVENI TEKSTOPISAC RADI KAO PRODAVAČICA U TRŽNOM CENTRU! Ljiljana Jevremović žiri na festivalu "Majsko leto": Nema slobodne vikende i radi duple smene!
IMG-20250513-WA0020.jpg
Stars"HVALA ŠTO GA NISI ZABORAVIO" Goca Šaulić nikad emotivnija: Ovaj čovek je zaslužan za prvi koncert Šabana Šaulića! (VIDEO)
IMG-20250505-WA0189.jpg

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP548 Izvor: kurir tv