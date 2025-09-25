Slušaj vest

Pevač Stevan Anđelković je stigao na slavlje koje je povodom punolestva sina, upriličio estradni menadžer Bane Obradović.

Stevan je došao u malo luđem stajlingu, s košuljom koja je imala motive, a odmah je i otkrio kako provodi vreme i čime se zanima.

- To su lepe stvari, u međuvremenu radim, posećujem prijatelje...

Ovog puta nije došao sa suprugom, s kojom ne ide baš toliko često na slavlja.

- Nije večeras tu, pa i ne idem baš često sa ženom. Pa nekad može, nekad ne može.

Na samom kraju Steva je otkrio kako je njegova kuma Milica Todorović koja čeka bebu sa javnosti nepoznatim muškarcem za sada.

- Srećna je, naravno da čujem i viđam se. Uživa, malo se ugojila kao i svaka trudnica- rekao je Stevan za Kurir.

Bog joj je dao blagoslov

Milica je ranije govorila da joj je velika želja da postane majka.

- Želim da napravim veliki koncert, pa da ih nižem, da se ta turneja raširi. To mi je velika želja, album se završava, jako sam srećna zbog toga. Druga želja naravno da se ostvarim u ulozi mame. Treba biti skroman u životu, mislim da se odvija sve kako Bog kaže, to je njegova volja. Imam tu želju da postanem mama već dugo godina, ali biće kako Bog kaže. Možemo da pravimo planove, ali biće kako nam je zapisano - istakla je ranije pevačica za “Grand”.

