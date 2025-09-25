Slušaj vest

Pevačica Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš došli su na gala proslavu estradnog menadžera Baneta Obradovića, koji večeras sinu slavi punoletstvo.

"Želje moje dece su bile neskromne"

Ona je ovom prilikom optkrila šta je spremila slavljeniku, pa se prisetila punoletstva svoje dece.

- Mi smo mu napisali: "Dobro došao u klub odraslih", on je sada odrasta. Normalno da je poklon koverta, šta mlade interesuje šta ćete mu vi doneti. Najbolje je novac da se donese - rekla je ona, pa se prisetila punoletstava svoje dece.

1/4 Vidi galeriju Zorica Brunclik na punoletstvu sina Baneta Obradovića Foto: Damir Dervišagić

- Želje nisu bile neskromne, mi smo ih stavili na nivo koji je nama odgovarao i koji mi možemo da podnesemo.

O skandalu sa Viki Miljković

Zoricu smo upitali i za haos u emisiji "Amidži šou", kada je imala javnu raspravu sa koleginicom Viki Miljković, a ona je kroz osmeh poručila:

- E baš sam se potresla - rekla je, a potom odmah skrenula sa teme.

Zorica Brunclik o svim aktuelnostima Izvor: Kurir

- Da vam kažem, Vuk je u pravog dasu izrastao. Pre nekih 14 godina kada sam pravila koncert u Areni bile su moderne narukvice od malih gumica. Ja sam se šalila i rekla da to može da prodaje na koncertu kod mene. Nakon toga me zvao Bane kaže da on ne spava, ima rane na prstima jer plete da bi imao da prodaje na koncertu. Danas je on momak koji je ušao u svet odraslih - rekla je između ostalog Zorica.

Kurir.rs

Zorica Brunclik stigla na snimanje Pinkovih zvezda: