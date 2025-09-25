Slušaj vest

Sin popularnog estradnog menadžera Baneta Obradovića, Vuk, proslavlja 18. rođendan, a među zvanicama su se pojavili brojna poznata lica sa estradnog neba.

Među prvima je došao pevač Željko Vasić i to sa velikom kovertom u ruci.

Potom je stigao i estradni par Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš, u elegantnom izdanju. Oboje su nosili crne pantalone, a dok je Kemiš na sebi imao karirani sako i plavu košulju, pevačica je šereni sako upombinovala sa cipelama na štiklu u istom dezenu.

Poznati na punoletstvu sina Baneta Obradovića Foto: Damir Dervišagić

Negugo potom pristigao je i pevač Dejan Matić, kao i Aco Pejović sa lepšom polovinom.

Tu su i Stevan Anđelković koji je došao bez supruge u širokoj košulji sa interesantnim detaljima, Dragan Kojić Keba koji se pojavio sa sinom Igorom, Žika Jakšić koji je bio u elegantnom smokingu, Saša Kovačević sa svojom izabranicom, koja je izmamila sve komplimente svojom lepotom, Dragana Katić, koja je za ovu priliku odabrala crnu kombinaciju, Ana Bekuta, Halid Muslimović, brakni par Željko i Jovana Joksimović, kao i Viki Miljković sa suprugom Tašketom.

Kako su izgledali skupoceni stajlinzi počasnih gostiju Baneta Obradovića pogledajte u galeriji fotografija.

Kurir.rs

