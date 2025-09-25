Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" danas su saznali da je Sandra Todić ranije bila u kontaktu sa Srđanom, bivšim suprugom Milene Kačavende, što je iznenadilo mnoge.

- Mnogi komentrišu da ti se sviđa Bora, ali da to ne smeš da mu kažeš. Čega se plašiš? Dok ti čekaš Sara radi posao - glasilo je pitanje.

- Jeste mi bio simpatičan na početku, ali kad sam videla da provodi vreme sa Sarom sklonila sam se - rekla je ona.

- Koliko si bila u šemi sa kuminim bivšim mužem? - glasilo je još jedno pitanje.

- Našli smo se u istom društvo i zablejali - rekla je Sandra.

- Možda je Srđan u međuvremenu na žutom pa zableji sa ovakvima. Njemu ni deca ne bleje, a ako je on zablejavao šta da kažem? - dodala je Milena.

Ko je Srđan Kačavenda?

Ono što mnogi znaju je da je Milena bila u braku punih 27 godina, a njen bivši suprug je dovođen u vezu sa voždovačkim klanom, a Srđan je takođe i jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla - rekla je ona svojevremeno.

