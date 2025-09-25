Učesnici prošle sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Mila Cicvarić, Nenad Horvat, Lidija Graovac, Almija Krdžalić, Zoran Ružić Ferrari, Elena Milošević, Katarina Dakić i Deni Rončević održaće 1. oktobra zajednički nastup u Šapcu. Povod za njihovo okupljanje je humanitarni koncert za dečaka Ognjena Jerkovića kojem je potrebna pomoć za predstojeće lečenje. Kako piše u objavi na društvenim mrežama, Ognjen je rođen 2017 godine u Beogradu. Peto je najmlađe dete u porodici. Nažalost tokom porođaja, usled traume koja je doživeo, intubiran je i prebačen na respirator. Zbog povreda koje je zadobio, njegov život je bio ugrožen a zdravlje trajno narušeno. Sredstva su mu potrebna za lečenje, operaciju, rehabilitaciju, fizikalne, logopedske i defektološke tretmane, specijalističke preglede i laboratorijske analize, prevod medicinske dokumentacije, za lekove, kao i za putne troškove i smeštaj. Svi koji budu došli na koncert u Šabac svojim donacijima pomoći će malom Ognjenu da nastavi borbu za ozdravljenje, a humanost se može pokazati i slanjem sms poruke sa brojem 15 na 3800, ili uplatom na namenski račun 325930050023060133.