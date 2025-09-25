Slušaj vest

Učesnici prošle sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Mila Cicvarić, Nenad Horvat,Lidija Graovac, Almija Krdžalić, Zoran Ružić Ferrari, Elena Milošević, Katarina Dakić i Deni Rončević održaće 1. oktobra zajednički nastup u Šapcu.

Povod za njihovo okupljanje je humanitarni koncert za dečaka Ognjena Jerkovića kojem je potrebna pomoć za predstojeće lečenje. Kako piše u objavi na društvenim mrežama, Ognjen je rođen 2017 godine u Beogradu. Peto je najmlađe dete u porodici.

Nažalost tokom porođaja, usled traume koja je doživeo, intubiran je i prebačen na respirator. Zbog povreda koje je zadobio, njegov život je bio ugrožen a zdravlje trajno narušeno.

Učenici Zvezda Granda u humanitarnoj misisiji
Foto: Kurir

Sredstva su mu potrebna za lečenje, operaciju, rehabilitaciju, fizikalne, logopedske i defektološke tretmane, specijalističke preglede i laboratorijske analize, prevod medicinske dokumentacije, za lekove, kao i za putne troškove i smeštaj.

Svi koji budu došli na koncert u Šabac svojim donacijima pomoći će malom Ognjenu da nastavi borbu za ozdravljenje, a humanost se može pokazati i slanjem sms poruke sa brojem 15 na 3800, ili uplatom na namenski račun 325930050023060133.

Ne propustiteStars"BRATE, IMAM 49 GODINA, A VRHUNSKA SAM ZVEZDA" Žestoki okršaj Dare Bubamare i Milija u ZG: Odgovor muzičara nije očekivala
dara mili.jpg
StarsNOVI UDARAC ZA ZVEZDA GRANDA: Da li će zbog ovog poteza Željko Mitrović uzdrmati konkurenciju?
Ko je ima bolju binu Pinkove Zvezde ili Zvezde Granda
StarsKEBINA BIVŠA SNAJKA SE I RANIJE TAKMIČILA U GRANDU! Tada još nije ni poznavala Kojiće, žiri je nije štedeo, a evo kako je izgledala! (FOTO)
Keba Sofija Dacic.jpg
StarsRASPAMETILA STARIJU KOLEGINICU: Nakon što je došla iz Amerike, vratila se na scenu na velika vrata i oduševila nju...
Azra Husarkić trudna

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP548 Izvor: kurir tv

Učesnici prošle sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Mila Cicvarić, Nenad Horvat, Lidija Graovac, Almija Krdžalić, Zoran Ružić Ferrari, Elena Milošević, Katarina Dakić i Deni Rončević održaće 1. oktobra zajednički nastup u Šapcu. Povod za njihovo okupljanje je humanitarni koncert za dečaka Ognjena Jerkovića kojem je potrebna pomoć za predstojeće lečenje. Kako piše u objavi na društvenim mrežama, Ognjen je rođen 2017 godine u Beogradu. Peto je najmlađe dete u porodici. Nažalost tokom porođaja, usled traume koja je doživeo, intubiran je i prebačen na respirator. Zbog povreda koje je zadobio, njegov život je bio ugrožen a zdravlje trajno narušeno. Sredstva su mu potrebna za lečenje, operaciju, rehabilitaciju, fizikalne, logopedske i defektološke tretmane, specijalističke preglede i laboratorijske analize, prevod medicinske dokumentacije, za lekove, kao i za putne troškove i smeštaj. Svi koji budu došli na koncert u Šabac svojim donacijima pomoći će malom Ognjenu da nastavi borbu za ozdravljenje, a humanost se može pokazati i slanjem sms poruke sa brojem 15 na 3800, ili uplatom na namenski račun 325930050023060133.