Na gala slavlju povodom punolestva sina Baneta Obradovića pojavila se i pevačica Snežana Đurišić, koja je porazgovarala sa novinarima o aktuelnim temama.

Snežana je blistala u crnoj odevnoj kombinaciji koja joj je stajala kao salivena, a u razgovoru je za Kurir otkrila detalje iz privatnog života, te se dotakla i skandala koji trenutno drma estradu, a u pitanju je napad Zorice Brunclik na Viki Miljković.

Svoje punoletstvo pamtim po udaji

Najpre se osvrnula na punoletstvo kojem prisustvuje, te odgovorila da li će se latiti mikrofona ove noći.

- Prijatelj je u pitanju, njegovo dete. To je jedan lep povod. Emocije rastu, mi starimo... To nikad nije bio problem, hvala Bogu, bar za sada. Biće mi zadovoljstvo - rekla je Snežana, a na pitanje kako je ona proslavila svoj 18. rođendan rekla je:

- Lep povod, a emocije, deca rastu, a mi starimo. Ja sam svoj 18. rođendan proslavila tako što sam se udala, sa 18 sam se udala - prisetila se ona kroz smeh.

Na proslavu je došla s zakašnjenjem.

- Uvek dođem među poslednjima. Ne tempiram to tako, međutim desi se. Imala sam puno obaveza, pa je to razlog. Vanja je u Sidneju, dobio je unuka pa je otišao tamo - rekla je Snežana, a na pitanje kako komentariše izjavu svog partnera da je spreman za brak, rekla je:

- Mislim da, kad dvoje ljudi žive zajedno, da je to isto kao brak, bez nekog potpisa. Mi smo devet godina zajedno, imamo dosta godina i mislim da nam nije potrebno. Kada je brak u pitanju, nema potrebe.

O Kebinoj bivšoj snajki u "Zvezdama Granda".

Snežana je rekla kako su svi dobrodošli u Zvezda Granda.

- Normalno i profesionalno je proteklo takmičenje Kebine bivše snaje. "Zvezde Granda" je takmičenje amatera i početnika, svima su vrata otvorena, da li je neko nečiji, to manje, više nije važno.

Svađa Zorice Brunclik i Viki Miljković Foto: Boba Nikolić

O svađi Viki Miljković i Zorice Brunclik

- Viki Miljković je bila u "Zvezdama Granda" dugo i odgovorino, lepo je radila svoj posao. To je sve što ja mogu da kažem. Svi mi imamo svoje načine i kriterijume kako ocenjujemo i procenjujemo kandidate. Nisam primetila nikakve anomalije koje bi trebaloi reći, a i da ima, nebih rekla, Viki je moj kućni prijatelj - objasnila je ona.

