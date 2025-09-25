Slušaj vest

Nakon raskida sa Raletom, Ana Nikolić odlučila je da promeni imidž, a priznanje da se ošišala sama zateklo je njene fanove.

Krajem avgusta Ana Nikolić prijavila je partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a raskid joj je, kako sama ističe, teško pao.

Mesec dana kasnije Ana Nikolić rešila je da okrene novi list, a prva na listi promena našla se frizura. Ona se, naime, sama ošišala, a budući da nije bila zadovoljna krajnjim rezultatom, posetila je dugogodišnjeg prijatelja i frizera da joj popravi kosu.

- Ko zna, zna.. ja sam se sama ošišala, a on je samo malo popravio i to vam je to. I sad će ceo grad da traži baš ovu kosu, ali kad ih ošiša opet ćemo je promeniti - rekla je Ana Nikolić u objavi koju je podelila na svom Instagramu.

Čista kao suza

Kako je i sama više puta isticala, Nikolićeva u ljubavne veze nije ulazila iz interesa, već iz čiste emocije. Tako je, po svemu sudeći, bilo i s kompozitorom, s kojim je okončala odnos kada ga je pre mesec dana prijavila policiji za nasilje, pa je dobio zabranu prilaska u trajanju od 30 dana. Kada su se strasti smirile i usijane glave ohladile, vratile su se one čiste emocije koje su među njima postojale. Naročito kod Ane. Ona se nedavno prijateljima požalila da nije mogla da veruje da će ikada doći u ovakvu situaciju i da bi najviše volela da je sve prespavala.

Kao rogovi u vreći

Ana je bila nemilosrdna prema Raletu, što je moglo da se zaključi u jednom od njenih poslednjih oglašavanja:

- Da ga neko pita šta mu je ta Ana Nikolić uradila... Je l' te varala? Je l' te lagala? Je l' nešto uradila pogrešno? Štiti te dve godine u tome šta radiš i kako se ponašaš, šta ti je ta žena uradila da ti tako radiš... On ne bi imao odgovor jer ne zna, on ima kompleks "dive", mora na kraju svega da upropasti nešto kako bi on bio u centru pažnje. Ne znam dokle ide ta njegova bolest, osećam se kao da sam u vezi s nekom ženom pevačicom, kao da sam s Marijom Šerifović u vezi, tako se osećam - rekla je Ana za Hajp.

