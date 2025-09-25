Slušaj vest

Kristijan Golubović, koji je donedavno na sav glas hvalio učesnicu "Elite" Aleksandru Babejić i čak se zbog nje posvađao sa Kristinom Spalević, sada je potpuno promenio stav i žestoko udario na nju.

- Kada počnemo od temelja da je neko nekoga osvojio i onda slušamo od Babejićke da je Gaga nju tukla, onda ne znamo u šta da verujemo. Babejićka je meni totalno aseksualna osoba, a kada bi bili na pustom ostrvu i morao bih to da uradim, bilo bi mi jako teško. Ja sam se prema njoj postavio kao brat i otac, a ona da je poslednja na svetu, ne bih bio s njom - otkriva Kristijan.

- Zašto je živela sa mnom i krila od mene da se viđa s tobom? - rekla je Nataša Mićić, kod koje je Babejićka stanovala.

- Moguće zato što sam svaki put bio galantan i dao joj 2000 dinara, a verujem da ona nije htela da deli novac s tobom - rekao je Kristijan.

- Ona otkad je došla tu kod mene, ništa nije plaćala kod mene i opet kažem apsolutno ne. Dva meseca je živela kod mene i dinara nije potrošila, pa nisam to više ispratila. Pošto sam čula da je primila pare od rijalitija, tražila sam joj da mi da pare za kiriju to je 150 evra i ona meni kaže: ‘’Nemam Nataša’’ i ja njoj kažem: ‘’Pa, isplaćene su ti pare’’, a ona mi odgovara: ‘’Hitno me zvao Kristijan da mu dam sve pare jer me on progurao’’. Ja sam ostala u šoku i htela sam da zovem Kristijana, ali mi je bilo žao - otkriva Nataša.

- Ona nije čuvala našu decu, nego smo Kristina i ja nešto spremali, a ona se poigra s njima. Samo dva ili tri puta smo mi otišli u emisiju kad je ona pričuvala decu. Ona klekne na kolena u dnevnoj sobi i spusti glavu, ne gleda telefon i ništa nije radila. Ona je možda podvojena ličnost, kod mene se nije čula. Ne znam kad je išla na spavanje i išla u toalet, toliko je bila tiha - rekao je Kristijan.

- Slušajte nastavak moje priče. Ja sam htela da zovem Kristijana, ali ona nije bila u stanu - rekla je Nataša.

- Je l’ vi znate koja je sramota za Kristinu da ubacuju Babejićku u naš odnos? Ako već varate žene varajte s nekim avionom, a ne sa nekom koja puni paprike za zimnicu i glumi čistačicu - rekao je Kristijan.

- Ja sam došla u stan i videla da nema kofera, napisala sam joj: ‘’Mogla si bar da mi zaključaš vrata’’, ali ona me seen-ovala. Ona je bila svesna da ću ja njega nazvati pred njom, zato je i pobegla - rekla je Nataša.

- Ona je došla kod nas i pitala me: ''Da li mogu da budem kod vas par dana dok ne odem u Elitu'', ja sam računao da je pustim da bude tu zbog dece, ali to se sve okrenulo naopako. Došla je kao kamen spoticanja kod nas, ispalila Natašu i tako dalje. Ja kad sam video nju s koferima, nije mi bilo dobro. Ona je stvarno bila korektna i rekla: ''Vidim da je frka, želim da odem'', ali ja sam joj rekao da meni ne smeta i da ako može meni nek pomogne - rekao je Kristijan za Redtv.

Babejića oplela po Mini Vrbaški

Aleksandra Babejić koja je dospela u centru skandala zajedno sa Kristijanom Golubovićem i Kristinom Spalević, pre početka "Elite 9" otkrila je pikanterije o Kristininoi drugarici, Mini Vrbaški.

Babejićka je šokirala sve kada je otkrila da je Mina tokom hodočaća bila mortus pijana i da o tome svedoče snimci, takođe je otkrila da je Kristinina bliska drugarica lezbejka.

