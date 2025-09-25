Slušaj vest

Bora Santana danas je privremeno napustio Elitu kako bi se razveo, ali do razvoda ipak nije došlo.

Otkrio je novi termin kada ponovo izlazi, a takođe je rekao da je sve spremno za veliku proslavu i muziku koju planira da izvede povodom razvoda.

Veliki broj ukućana okupio se oko Bore u dvorištu kako bi saznali informacije iz prve ruke.

- Zašto je odloženo? Nije došao sudija ili? - pitao je Uroš.

- Nije došla sudija, brate - potvrdio je Santana.

- Brate, kad nije došao sudija, odmah sam zalegao. Oni mene pitaju: "Iz koje si ti kafane došao?" Odmah sam se iznervirao. Koja bre kafana? Kad ga nisam oterao u tri lepe… pomislio sam, kafanski stil - rekao je Bora.

Potom je otkrio da je planirao da danas priredi proslavu zbog razvoda, ali da to planira da odloži.

- Ma da sam se razveo, bila bi ovde muzika, šampanjci, sve je spremno - istakao je on.

- Ti to planiraš da slaviš? — pitali su ga.

- Nego kako - rekao je Bora ponosno.

- Dobro, još malo… sledeće ročište zakazano je za petak. Sutra? - pitali su ga.

- Ne, ovog petka, već sledećeg - otkrio je Santana.

Bacio se u promet

Bora je nedavno završio ispod pokrivača sa Sarom Raičević, koja je već bila u centru pažnje nakon što se nedavno kupala sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Njih dvoje su najpre vodili dug razgovor, a zatim su se prepustili strastvenim poljupcima. Sara se nijednog trenutka nije opirala, već se potpuno prepustila trenutku.

