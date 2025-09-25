NIJE ZNAO DA KAMERE SNIMAJU, PA SE IZLANUO! Ovaj učesnik u petak napušta Elitu, reč je o poznatoj faci
Bora Santana danas je privremeno napustio Elitu kako bi se razveo, ali do razvoda ipak nije došlo.
Otkrio je novi termin kada ponovo izlazi, a takođe je rekao da je sve spremno za veliku proslavu i muziku koju planira da izvede povodom razvoda.
Veliki broj ukućana okupio se oko Bore u dvorištu kako bi saznali informacije iz prve ruke.
- Zašto je odloženo? Nije došao sudija ili? - pitao je Uroš.
- Nije došla sudija, brate - potvrdio je Santana.
- Brate, kad nije došao sudija, odmah sam zalegao. Oni mene pitaju: "Iz koje si ti kafane došao?" Odmah sam se iznervirao. Koja bre kafana? Kad ga nisam oterao u tri lepe… pomislio sam, kafanski stil - rekao je Bora.
Potom je otkrio da je planirao da danas priredi proslavu zbog razvoda, ali da to planira da odloži.
- Ma da sam se razveo, bila bi ovde muzika, šampanjci, sve je spremno - istakao je on.
- Ti to planiraš da slaviš? — pitali su ga.
- Nego kako - rekao je Bora ponosno.
- Dobro, još malo… sledeće ročište zakazano je za petak. Sutra? - pitali su ga.
- Ne, ovog petka, već sledećeg - otkrio je Santana.
Bacio se u promet
Bora je nedavno završio ispod pokrivača sa Sarom Raičević, koja je već bila u centru pažnje nakon što se nedavno kupala sa Markom Janjuševićem Janjušem.
Njih dvoje su najpre vodili dug razgovor, a zatim su se prepustili strastvenim poljupcima. Sara se nijednog trenutka nije opirala, već se potpuno prepustila trenutku.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: