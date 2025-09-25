Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina zadobili su lakše telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi.

On je pod dejstvom alkohola izazvao udes na autoputu, kada je udario autobus, nakon čega su hospitalizovani. Oni su primljeni u Urgentni centar kako bi bolničari sanirali njihove povrede, a potom pušteni na kućno lečenje.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Darko je sada otkazao nastup zbog povreda koje je zadobio.

Na Instagramu su se oglasili iz kluba u kojem je trebalo da nastupi, a saopštenje su preneli i Darko i njegov menadžer na svojim nalozima.

Menadžer Darka Lazića se oglasio nakon udesa Foto: Printscreen Instagram

- Dragi gosti, zbog vama poznatih razloga, tj. saobraćajne nesreće, Darko Lazić neće moći da nastupi sutra, 26.9. - stajalo je između ostalog u saopštenju.

Posvađao se sa Kaćom

Kako nam je ranije rekao izvor blizak pevaču, udesu je prethodila svađa Darka i Katarine. Više o tome poročitajte ovde. Par je, naime, prisustvao promociji pesme Katarinine sestre Tijane Matić, gde je Tijana u jednom trenutku poželela da joj zet opteva jednu tužnu pesmu koja nju pogađa.