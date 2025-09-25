Slušaj vest

Anita Stanojlović nije zamerila bivšem dečku Filipu Đukiću što se pred kamerama ljubio sa Miljanom Kulić.

Miljana Kulić pokušala je da se revanšira Aniti Stanojlović zbog veze sa Zolom tako što se pred kamerama strasno ljubila sa njenim bivšim dečkom Filipom Đukićem.

Međutim, plan joj se izjalovio, a Anita Stanojlović priznaje da je ova situacija uopšte ne dotiče, kao i da Đukiću ništa ne zamera.

- Njihov poljubac doživljavam kao šou, to je isto kao da je otišao u ekonomsko dvorište i poljubio se sa kravom. Filip i ja smo u odličnim odnosima i on je moj favorit ove sezone. Za sada mi je njegovo učešće super, nadam se da će biti još zabavniji - otkriva za Informer Anita Stanojlović koja se potom osvrnula na priče da ju je dečko ostavio zbog Anđela Rankovića.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- Dečko sa kojim sam bila nije iz javnog života. Nismo raskinuli jer sam zaplakala zbog Anđela već smo završili zbog nekih drugih stvari. Ostali smo u korektnim odnosima i želim mu sve najbolje - tvrdi pobednica ''Elite''.

Anitu više ne dotiče ni to što je Ranković ponovo prisan sa Sarom Stojanović sa kojom je u spoljnom svetu bio u šemi.

- Njega niti pratim, niti komentarišem, niti me zanima. Zaista mi ništa što on radi nije bitno.

Iznela sav prljav veš o Anđelu

1/4 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

Podsetimo,Anita Stanojević i Anđelo Ranković burno su završili emotivnu vezu, a nakon skandala, pretnji i nasilja bivša rijaliti učesnica otkrila je golu istinu o raskidu.

- Kada se desio raskid sa Anđelom, četiri meseca nisam znala šta me je snašlo. Sve sam batalila. Više ne želim da dozvolim da me neki muškarac poremeti jer muškarac me je upropastio. Pričao mi je da pustim vreme, volimo se i dalje, pokloni iznenađenja i slično.. Ja budala čekala, a on sve vreme imao drugu devojku - kaže Anita Stanojlović i otkriva ko je glavni krivac za njihov raskid

Njegova mama i porodica, nisu me prihvatili kao ni prethodnu devojku. Mama nije dala ni da idemo na more. Na početku me je ubeđivao da mogu i da im se ne svidim, ali da on odlučuje, skroz sam se prepustila tom odnosu, ali na kraju nije bilo tako.

