vest

Pevač Halid Muslimović došao je na 18. ođendan sina Baneta Obradovića, a tom prilikom pomenuo je prijatelja i kolegu Halida Bešlića koji je trenutno bije najvažniju bitku za zdravlje.

- Pre par dana smo se čuli preko vocapa, gledali smo jedan drugoga. Ja sam odmah krenuo na šalu, a on to odmah prihvati. Rekao sam: "Sreća što nije imao hiruške zahvate, sve bi popucalo". Bio je raspoložen, jak je, ima volju, ima želju i ja mislim da će pobediti - rekao je Muslimović.

Bane Obradović slavi sinu punoletstvo sin.jpeg
Foto: Damir Dervišagić

- Nije ništa konkretno rekao, mislim da je jedna dobra faza. Koliko sam ja razumeo, njega su prilagodili da prima terapije.

Pomenuli su i Halidovu suprugu, koja se takođe trenutno bori s opakom bolesti.

Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

- Oboje su loše, ali nemaju oni baš toliko godina da bi nas napustili. Prevazići će oni to. U istoj su bolnici, u sobi do sobe. Verujem da će pobediti i pevati nam još dosta - otkrio je Halid.

Kurir.rs

stars.jpg
sonja.jpg
Vesna Zmijanac
screenshot-15.jpg
halid muslimović vesna zmijanac.jpg

Halid Muslimović prva izjava nakon suđenja  Izvor: Kurir