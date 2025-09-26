Slušaj vest

Darko Lazić u četvrtak ujutro, negde oko jedan sat ujutro, doživeo je saobraćajnu nesreću kada se svojim automobilom sudario sa autobusom. Darko je bio na mestu vozača, a njegova supruga Katarina na mestu suvozača. Darko je završio na VMA, gde su mu obavljeni svi specijalistički pregledi, ušivena mu je glava, posle čega je pušten na kućno lečenje. Njegova supruga prebačena je u Zemunsku bolnicu, gde su joj konstatovane lakše povrede ruke i ogrebotine na licu i ona je posle pregleda puštena kući.

Pevač je sada na Instagramu podelio dva storija, od kojih se prvi odnosio na ljubav sa suprugom Katarinom Lazić, koju je i označio na postu.

- Uvek ću izabrati tebe. Čak i kada bih zaboravio svaku priču koju smo živeli. Samo da bi ih naučio ponovo. Želim te uz sebe, kada se ništa ne dešava i kada se sve dešava. Volim sebe kada sam sa tobom i planiram da budem više ta osoba. Ti si osoba koju ja želim da nađem, na kraju dugog dana. Čuvaću te blizu. Ti si neko vredan da te zaštitim. Komforan sam u tvojoj ljubavi, činiš me hrabrijim. Volim te. Volim te, a da mi ne treba razlog i volim te iz svakog razloga koji imam. Ti si sve moje. U svakom smislu koji je bitan. Uzmi moju ruku - obratio se ovim citatom svojoj voljenoj.

Sa druge strane osvrnuo se i na bitke koje bio u svom životu.

- Čovek koji je prošao kroz pakao, ne šeta isto, on ide drugačije. On je smiren, tih, fokusiran, zato što je već bio bitke o kojima niko ne zna. Takav čovek ne treba validaciju. On zna koliko vredi - podelio je na Instagramu.

"Nisam divljao"

Podsetimo, Darko se nakon nesreće oglasio i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku. Na pitanje da li će sada nakon ovog angažovati vozača, odgovorio je:

"Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj", poručio je.

Oglasilo se tužilaštvo

Oglasilo se Treće osnovno tužilaštvo o udesu u kom je učestvovao folker Darko Lazić. Saopštenje vam prenosimo u celosti:

- Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozača autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine) i u kojoj su vozač D.L. i putnica i njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede, naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda.

Imao 1,9 promila alkohola u krvi



Pošto mu je urađen alko-test i test na drogu, utvđeno je da je Darko imao 1,9 promila alkohola u krvi, kao i da nije imao zabranjene supstance

