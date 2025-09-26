Slušaj vest

Folker Darko Lazić doživeo saobraćajnu nesreću na auto-putu kod Galenike, kada se automobilom marke "mercedes" zakucao u autobus, vraćajući se sa promocije nove pesme Kaćine sestre. Pevač je zadobio povrede glave, a sa njim u automobilu je bila i njegova supruga Katarina koja je lakše povređena. Prema rezultatima toksikološke analize, koje su preneli domaći mediji, u krvi pevača je pronađeno čak 1,9 promila alkohola – što po zakonu spada u teško pijanstvo, a može predstavljati otežavajuću okolnost ukoliko dođe do postupka pred sudom.

Katarina se nakon saobraćajne nezgode nije oglašavala za medije, a nekoliko sati pre udesa požalila se na Instagramu na problem sa kojim je se suočila.

- Ja sam inače planirala da se vratim treninzima kada dođem sa puta, otišla sam jedan dan u teretanu, počela da treniram, počela sam da se gušim od kašlja i odustala tako da će treninzi ovoga puta sačekati. Kako ste vi, da li još nekoga muči alergija - napisala je ona na Instagramu tada.

Katarina Lazić Foto: Pritnscreen/Instagram

Nisam divljao

Podsetimo, Darko se nakon nesreće oglasio i rekao da će i dalje voziti jer ne smatra sebe krivim za saobraćajku iako je vozio sa 1,9 promila alkohola u krvi i nije kod sebe imao važeću dozvoli. Na pitanje da li će sada nakon ovog angažovati vozača, odgovorio je:

"Ne. Zašto bi? Ovo se dešava svima. Nisam ja divljao, pa da sam izgubio kontrolu... Bila je voda na putu, nisam znao da se iskontrolišem i to je to. Sad sam ja manijačio kolima, pa da kažeš nema smisla i da treba da mi se oduzme dozvola, ali ovako smo naleteli na vodu, i Bože moj", poručio je.

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir

Oglasilo se tužilaštvo

Oglasilo se Treće osnovno tužilaštvo o udesu u kom je učestvovao folker Darko Lazić. Saopštenje vam prenosimo u celosti:

- Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je, nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Novi Beograd, na državnom putu, kod isključenja za “Beogradsku arenu” dana 25.09.2025. godine, posle ponoći, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozač automobila marke “Mercedes GLE” D.L. (rođen 1991. godine) i vozača autobusa vlasništvo “GSP Beograd” R.M. (rođen 1960. godine) i u kojoj su vozač D.L. i putnica i njegovog vozila K.L. (rođena 1990. godine) zadobili lake telesne povrede, naložio policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da izvrše uviđaj saobraćajne nezgode i sačine zapisnik o izvršenom uviđaju, da sačine fotodokumentaciju, izrade skicu lica mesta, izuzmu video snimke sa nadzornih kamera, da se od učesnika događaja uzme krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda.

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Imao 1,9 promila alkohola u krvi

Pošto mu je urađen alko-test i test na drogu, utvđeno je da je Darko imao 1,9 promila alkohola u krvi, kao i da nije imao zabranjene supstance.

Darko Lazić uhvaćen kako pije pre saobraćajke: