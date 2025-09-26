Slušaj vest

Pevačica Teodora Džehverović je u Beogradu na vodi kupila dupleks na 21. spratu za koji je platila 400.000 evra. Teodora Džehverović uspela je da zaradi za drugu nekretninu u svom vlasništvu, i to u najekskluzivnijem delu srpske prestonice.

Kako otkriva izvor blizak popularnoj Džehvi, ona je o novom domu u Beogradu na vodi maštala još od kada je počela izgradnja luksuznog stambenog kompleksa na obali Save. Vizija života u elitnom naselju bila joj je snažna motivacija da vredno radi, štedi i ne odustaje, sve dok sebi nije omogućila stan iz snova.

Dobila popust

- Otkako je Beograd na vodi počeo da se gradi, Teodora je svima pričala kako bi volela da živi tu. To joj je bila velika motivacija u prethodnim godinama. Iako joj nije bilo lako, uspela je da ostvari svoj cilj, sama, svojim radom i trudom. Kupila je dupleks na 21. spratu u jednoj od zgrada u Beogradu na vodi. Dobila je i popust od prodavca, koji joj je priznao da je njen fan! Ne znam tačno koliko je uspela da uštedi, ali znam da ga je na kraju platila oko 400.000 evra. Osim toga, kupila je i dva parking-mesta u garaži u sklopu te zgrade - rekao je izvor blizak pevačici i dodao da Teodora još uvek ne planira da se useli u svoj novi dom, dok ga potpuno i po svom ukusu ne uredi.

- Ona želi da svaki detalj u stanu bude savršen, pa je angažovala arhitektu i dizajnera enterijera. Mermerni sto je naručen iz Albanije, fotelje od jagnjeće kože stižu iz Turske, a posebnu pažnju posvetila je kupatilu, jer je želela hidromasažnu kadu i lavabo specijalnog oblika.

Teodora je svoj prvi stan kupila je pre tri godine u Višnjičkoj banji, a kako navodi naš sagovornik, njega će rentirati kada se preseli u svoj novi dom.

- Teodora smatra da je najpametnije ulagati novac u nekretnine jer njihova cena s vremenom raste. Stari stan će izdavati i od njega će moći da uzme lepu cifru jer je moderno opremljen i prilično očuvan, ali to tek kada se preseli. Njena porodica je neizmerno ponosna, a ona veruje da tek dolazi njeno vreme - završava sagovornik.

