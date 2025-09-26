Slušaj vest

Snežana Pavlović, bivša takmičarka "Nikad nije kasno", oko koje se tek nedavno digla prašina kada se pojavio snimak na kom peva. Pevačica je otkrila da je život nije mazio od prvog trenutka. Brzo po rođenju je ostala bez majke, a onda je krenuo pakao sa maćehom, a kasnije ju je dotukla i udaja, koja se brzo završila razvodom.

Otac imao 20 žena

- Rodila sam se u Valjevu. Moji roditelji su se venčali dok su bili mladi, majka mi je bila Rumunka, a otac Rom. Inače, moj tata se ženio 20 puta, a mama je bila njegova devetnaesta žena, a ja njegova prva radost. Iako je imao toliko žena, moj otac ima samo nas četvoro - rekla je Snežana Pavlović.

Ona se nakon toga prisetila svoje majke, koju je prvi put upoznala tek kada je napunila 30 godina.

- Kada sam se rodila, jako brzo sam ostala bez majke. Nisam smela da pijem njeno mleko, jer su lekari rekli da je moja majka duševno obolela i odmah su me sklonili od nje. Ona je bila malo sa nama, a baka moja me je baš čuvala od nje, ali je onda morala da nas napusti. Jadna je stalno bila po tim bolnicama tako mlada, jako mi je žao i teško zbog nje. Na kraju je umrla u 55. godini u bolnici u Kragujevcu - rekla je ona.

- Kada sam imala 30 godina ja sam je prvi put upoznala. Išla sam sama da je tražim, od ujaka sam tražila njenu adresu. Mnogo sam plakala kada sam je videla, i onda sam je često posećivala. Ona je volela kada joj ja dođem, uvek mi je govorila da je nikada ne zaboravim. Godinu dana pre nego što je preminula nisam mogla da idem da je vidim, nisam ni znala da je umrla. Njena braća su mi tek nakon 20 dana javila da su je sahranili, pa nisam bila ni na njenom pokopu.

Padala u nesvest od gladi

Snežana Pavlović se potom prisetila pakla kroz koji je prošla nakon smrti njene bake.

- Mene je baka odgajila i dok je ona bila živa, ja sam sve imala. Međutim, kada je ona umrla, sve je umrlo. Maćeha me baš nije volela, nisam njena, i velike probleme mi je pravila. Ja sam imala tri meseca kada je ona došla kod nas, a otac je nju jako voleo. Kada je došla kod nas, ona je već imala ćerku. Sve sam morala sama da radim, a nije mi davala ni da jedem. Bila sam jako mršava! Nisu mi u školi plaćali kuhinju, jela sam samo od večere do večere, i tako pet godina. U jednom trenutku sam počela stalno da padam u nesvest od gladi. Tada su se nastavnici sažalila i svaki dan me slali u kuhinju da jedem sa ostalom decom, tada mi je svanulo - rekla je pevačica, pa otkrila:

- Moj otac je to sve znao, ali nije reagovao uopšte.

Hrana bila pod katancem

Misleći da će pobeći od problema, Snežana Pavlović se udala, ali je samo upala u još veći "mulj".

- Udala sam se, a nisam imala ni 16 godina. Tada me je moj muž ukrao od oca, a nije me ni voleo - voleo je drugu ženu. Izrodili smo to dvoje zlatne dece, a on je i tada govorio kako me ne voli. Najteže u životu su mi bili porođaji. Nisam bila još razvijena, jedva sam ostala živa. Oba deteta sam rodila carskim rezom, ali Bogu hvala što sam preživela. Taj čovek nije zaslužio da mu rodim tu decu. Tamo sam bila pet godina robinja - rekla je ona.

- Tamo me je sačekala slična situacija kao sa maćehom, samo je sada to bila svekrva. Ona je sve zaključavala od mene. Debeo lanac kao moja ruka je bio na zamrzivaču, tamo gde je mleko stajalo isto tako. Sve je to pod katancem bilo, samo da ja ne bih jela, nije htela mene da hrani. Radila sam i danju i noću u toj kući, gora od sluge sam bila, a onda me je isterao. Posle mene je doveo osam žena, a deca su ostala sa njim.