Slušaj vest

Bojan Jovanovski, makedonski šoumen, poznatiji kao Boki 13, nakon nekoliko godina medijske ilegale i turbulentnog životnog perioda, vratio se u svet šoubiznisa u punom sjaju.

Nedavno je došao u Beograd nakon 10 godina i prvo što je uradio, posetio je grob svoje prijateljice Marine Tucaković. Posle nekoliko dana provedenih u srpskoj prestonici i najave velikih projekata vratio se u Severnu Makedoniju.

Rat Seke Aleksić i Bokija 13

Na iznenađenje mnogih, Bojan je promovisao drugu sezonu svog podkasta i otkrio ko će biti prva gošća, a to je ni manje ni više Seka Aleksić.

Iskusni poznavaoci estrade i šoubiznisa sećaju se da su Boki i Seka bili godinama u ratu i da su se medijski prepucavali i prozivali.

Boki 13 i Seka Aleksić prvi put nakon 15 godina ponovo zajedno Foto: Instagram

Animozitet i varnice su bile više nego očigledne, a pored javnih izjava i intervjua, postojala je i jedna fotografija kojom je Jovanovski u svom stilu provocirao pevačicu. Nakon 15 godina zakopali su ratne sekire i rešili da uživo u podkastu porazgovaraju o svim aktuelnim temama, ali i svom odnosu.

Šok pomirenje

Bojan Jovanovski za Kurir je otkrio kako je nakon odnosa na ivici incidenta došlo do pomirenja i saradnje.

- Tačno tako, prvi put posle 15 godina Seka i ja smo zajedno, ispred istog objektiva. Imali smo neke nesuglasice, neki animozitet, ali to je sve u svoje vreme, u nekoj prošlosti kada smo svi bili malo mlađi i luđi - priznao je Boki.

1/7 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Printscreen/MaisonMargiela, Instagram, Privatna Arhiva

Prozivke i kroz fotografiju

Tokom rata sa Sekom Aleksić, pre nekoliko godina, Boki je jednom prilikom isprovocirao pevačicu fotografijom na naslovnoj strani jednog domaćeg magazina.

- Jeste, slikao sam se na naslovnoj strani u venčanici kao Seka. To je bila neka moja satira, mislim da je bilo za magazin Svet. To je tada bilo. Sada ću biti džentlmen - rekao je Bojan za Kurir.

Boki 13 podkast Foto: Aleksandar Rafajlof

"Veliko ljudsko iznenađenje"

- Ja sam pozvao Seku, poslao poruku, ona je bila toliko ljubazna i kulturna i odgovorila mi je. Prvi put smo se nakon toga videli u jednom elitnom beogradskom restoranu, vodila me je na ručak, bila je džek. Seka je nakon svega moje veliko ljudsko iznenađenje. Dali smo prostora da se zaborave sve uvrede i prozivke, to je prošlo i ostaje iza nas. Šta me je najviše nerviralo kod Seke, čućete u ponedeljak u podkastu - izjavio je Jovanovski.

Neočekivano

Jovanovski je priznao i šta čeka njegove gledaoce u podkastu i kojim temama će razgovarati. Opšte je poznato da je britak na jeziku i oduvek brutalno iskren, te se postavlja pitanje da li će biti neprijatnih situacija.

- Očekujte u ponedeljak da ću javno da se izvinim. U svakom slučaju će biti interesantno i razgovaraćemo na sve teme - rekao je makedonski šoumen.

Razgovor Seke i Bokija 13 možete uživo ispratiti u ponedeljak 29.09.2025. u 21 čas na njegovom zvaničnom Jutjub kanalu.

Boki 13 na grobu Marine Tucaković: