Pevač Dejan Matić na jednom nastupu prisetio se svojih početaka, a progovorio je o i "Zvezdama Granda", te se osvrnuo i na nedavno punoletstvo ćerke njegovog brata Saše.

- Nije to ništa bilo planirano. Ja sam svirao za svoju ekipu, na kućnim žurkama, pa me je jednom prilikom nazvao Aco Pejović da ga menjam u jednom klubu, pošto je on svirao neki rođendan. Tako je to krenulo, ja sam mu rekao: "Aco, ne znam da li ću uspeti. Ne znam repertoar...", on kaže: "Ma, ne brini, sve što radimo, sve je super". Ja odem jedno veče kad se završila svirka, gazda splava me pita da dogovorimo da radim svaku sredu. Tako je to krenulo. Kad sam počinjao bilo mi je teško da kažem cenu, da ih ne oderem, da ne bude mnogo. Pitao sam je l' okej da bude 150 maraka, a on kaže: "Može li 120, dok ne razradimo?" - prisetio se Dejan Matić kroz smeh.

Saša Matić i njegova supruga Aleksandra proslavili su 18. rođendan ćerki Tari, a Dejan je sada otkrio da su slavili tri dana.

- Koji dan? (smeh). Slavilo se tri dana pre i tri dana posle. Dok su došli prijatelji iz Hrvatske i regiona, dok sam ih dočekao, pa onda proslava, pa dok sam ih posle ispratio... Proslava je bila najlakša moguća, to je bio najbolji dan što se tiče svega! Šalim se, naravno. Saša je posle proslave morao da ide da radi, a ja sam imao tu sreću ili nesreću da imam dan lufta. Možda bi bilo bolje da sam i ja išao da radim, manje bi se umorio (smeh) - istakao je Dejan Matić.

- Bilo je stvarno jako lepo, sutradan smo sumirali utiske, pa se taj ručak od tri popodne pretvorio u večeru, a zamalo i u doručak, malo je falilo - ispričao je pevač.

O "Zvezdama Granda"

Matić je prokomentarisao aktuelna muzička takmičenja u Srbiji, a prednost daje "Zvezdama Granda", koje traju preko 20 godina.

- Malo više pratim "Zvezde Granda", ipak je to moja kuća. Ispratio sam prvu emisiju, kao i uvek, odlično je sve. Veliki sam prijatelj sa Goranom Šljivićem, nisam bio skeptičan, ali sam mislio da će vrlo teško biti posle Saše Popovića, koji je veliki radnik bio i profesionalac, da se to vrati na neku staru šemu kao kad je on bio, ali sam vrlo zadovoljan. "Zvezde Granda" su brend. To traje već 20 godina, dosta kvaliteta ima i to uvek ispliva - rekao je folker, a na pitanje da li bi pristao da bude član žirija, odgovorio je:

- Bih, ali velika je to obaveza. Ne znam da li bih uspeo da se organizujem da stignem sve, mnogo radim, stalno imam nastupe, već mi je i doček nove godine zakazan.