Kristijan Golubović i Kristina Spalević nakon pomirenja progovorili su o svom odnosu i drugoj šansi koju su dali jedan drugom.

Golubović je javno priznao koliko je teško podneo razdvajanje od majke svojih sinova.

"Oboje smo izgubili poverenje"

Kristijan je gostovao na RED televiziji i otkrio detalje odnosa nakon pomirenja.

- Daj Bože, mi smo se nekako odvojili u najgorem momentu. Mnogo toga smo rekli što nije trebalo i sada moramo od početka sve da gradimo kao kad vaza pukne. Najbitnije je u vezi poverenje, a oboje smo ga izgubili. Za mene nije pojmljivo da nas je tako jedna greška dovela do pucanja, ali ona je mlada i to ne gleda tako. Sada ispravljamo krive Drine, ali ti kažem da kada se na to nabace drugi elementi onda bude španska serija sa raznoraznim očekivanjima - rekao je Kristijan i dodao:

Kristina Spalević o problemima sa Kristijanom, zbog ovoga je sve presekla Foto: Printscreen/Instagram

- Odnos je okej, ali smo osetljivi. Senzitivitet je veoma nabrijan i sad je mala sitnica dovoljna da zatreperimo i to je onaj odnos koji nije potpuno pravi. Ona mora da pazi na moje stanje i ja na njeno, mi sad ližemo rane našim bitisanjem - rekao je Kristijan.

"Dao sam reč"

- Mene ne jer sam dao reč da neću biti brzoplet i ljut. Klimavo je i moramo zaista puno da radimo, ali nisam dobro i nije mi dobro. Tešim se što imam nju i decu, mislio sam da neću u ovom dobu imati takve peripetije. Vraćen sam u neko doba od pre 30 godina. U 96 sati kada pojedete 800 grama hrane i popijete litar vode, sve vam je jasno i niste uopšte gladni i žedni već vas nešto jede. Ja sam gromada i alfa mužjak, nisam očekivao ovako nešto - priznao je Kristijan.

Kristijan se sada dokazuje Kristini

Golubović tvrdi da sada shvata koliko mu je dragocen odnos sa Kristinom.

- Trenutno sam na nekoj vrsti testa kod nje, dokazaću joj da mogu i mnogo više, lepše i bolje nego što sam znao. Ona zna da ja nju volim i da sam najbolji muž otac kad to želim - rekao je on, pa je potom govorio o prinovi:

- Jesmo za njen rođendan pokušali, mislio sam da će biti treća ćerkica. Nadao sam se tome, da imamo i ćerkicu i stanemo s pravljenjem dece. Međutim, ja mislim da kad bi ostala trudna, ponovo bi se rodio sin, jer je ona jaka žena, Bog joj je podario sinove da je čuvaju.

