Ljubavni život Darka Lazića, koji je prošle nedelje u alkoholisanom stanju i vozeći bez dozvole izazvao udes kada se zakucao u autobus, oduvek je izazivao pažnju javnosti jednako koliko i njegova muzička karijera.

Njegove veze, brakovi i burne romanse neretko su punili novinske stupce, a svaki novi početak dočekivan je s podjednakom dozom radoznalosti i iznenađenja. Od prve mladalačke zaljubljenosti, preko braka sa koleginicom Anom Sević, zatim turbulentne veze sa Marinom Gagić i romanse sa Barbarom Bobak, pa sve do pomirenja sa Katarinom — ženom koju i danas naziva svojom najvećom ljubavi — Darkov emotivni put bio je pun uspona i padova, ali i priča koje pokazuju koliko je strastan i odan kada voli.

Prva velika ljubav

Iako su mnogi mislili da je Katarina bila prva Darkova ljubav, to zapravo nije istina. Domaći mediji, svojevremeno su pisali o devojci Darka Lazića koju je voleo dok nije postao poznat. Njene plave oči i crna kosa, nikoga nisu ostavljali ravnodušnim, a njeno ime do dan danas je ostalo misterija.

Darko Lazić sa devojkom za koju se šuška da mu je bila prva ljubav Foto: Printscreen

Kako su tada kružile glasine, ostavila je Darka jer nije mogla da se nosi sa njegovom popularnošću koja je eksplodirala preko noći.

Brak sa pevačicom Anom Sević

Darko Lazić i Ana Sević upoznali su se zahvaljujući muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" kroz koje su oboje stekli popularnost. Njih dvoje su se venčali 2014. u tajnosti, bez pompe i medija, kuma je bila Andreana Čekić, a Ana je bila u osmom mesecu trudnoće. Prethodno je Darku Anu verio u Parizu, a tada su bili presrećni. Bili su jedan od omiljenih parova na javnoj sceni, a onda su počele da kruže glasine o neverstvima i sa Anine i sa Darkove strane, međutim niko od njih nikada nije priznao javno da je bio deo neke ljubavne afere tokom braka.

Par je izdao saopštenje o razvodu 2018. godine, a zvanično su se razveli 2019. godine,dok su tada već oboje imali nove partnere.

Takođe, pisalo se da su se našli i na sudu, jer pevač nije na vreme plaćao alimentaciju, ali sve te nesuglasice u sada daleko iza njih. Kruna njihove ljubavni jeste ćerka Lorena koja je već postala i školarac.

— Darko i ja smo uvek bili u dobrim odnosima, nikada nije bilo mesta za bilo kakve naslove. Nesuglasice su postojale, ali nevezane za naš odnos, nego za druge stvari, koje su rešene, kao što već znate. Darka ne kritikujem, niti me interesuje šta radi. Nemam razloga da razmišljam o tome da li je nestao, svako ko zna njega iole poznaje, zna da je za njega to sasvim normalna stvar. Svašta je radio i kad smo mi bili u braku — rekla je Ana.

Bila je jedna od najveselijih gošći na Darkovom venčanju sa Katarinom, te je pevač nedavno kroz osmeh rekao, ako bude dobio još jedno dete sa Katarinom, da će upravo Ana možda biti i kuma.

Darko i Ana i njihovi novi supružnici se fenomenalno slažu, te vrlo često provode vreme zajedno, čak skupa idu i na putovanja.

Burna ljubav sa Marinom

O njihovom odnosu se mnogo pisalo, bilo je priča i da je Lazić vara, što nikada nije potvrđeno. Dok su bili zajedno, pevač je u jednom trenutku verio i planirali su venčanje.

Darko je zaprosio na otvaranju jednog hotela u Rumi njegovih kumova. Tom prilikom Lazić se latio mikrofona. Iskoristio je priliku i obratio se Marini pred svim gostima, koja je već bila u drugom stanju.

"Hteo bih samo da kažem par reči. Da čestitam mojim kumovima na ovom hotelu. I sada je kucno taj čaš, imam par reči da kažem svojoj budućoj supruzi. Ti si moj anđeo čuvar, i nemoj da mi kažeš ne, jer nemam potrebu za tim. Imam potrebu za tobom! Da li želiš da se udaš za mene", govorio je Darko Lazić.

"Da", odgovorila je Marina.

Nakon ovoga čuo se gromoglasni aplauz i ovacije svih prisutnih, a Lazić je izvadio prsten iz svog džepa i stavio ga na ruku Marine Gagić.

Marina je godinama bila Darkova verenica, sa njim je prošla kroz najtežu životnu fazu, kada je pevač imao tešku saobraćajnu nesreću od koje se oporavljao godinama.

Svi teški momenti koje su prošli zajedno doprineli su tome da je sve izgledalo kao da će par da se venča i nastavi da živi skladno. Marina je rodila sina Alekseja, ali veza sa Lazićem nije potrajala. Danas Darkov naslednik ima 6 godina.

Gagićeva se uzdržavala od komentara o bivšem partneru, da njihov sin to jednog dana ne bi čitao, ali bi, kako je rekla, „imala svašta da kaže“. Marina je u međuvremenu odlučila da tuži pevača zbog, kako je navedeno, neizmirivanja obaveza prema detetu.

Od raskida sa Lazićem, Marina je više puta istakla da je konačno pronašla svoj mir.

Veza sa Barbarom Bobak podigla veliku prašinu u javnosti

Pevač Darko Lazić otkrio je da je svoju tadašnju devojku i pevačicu Barabaru Bobak upoznao 1. maja 2021. godine. Kako je istakao, odmah mu se dopala i iste noći tražio joj je broj telefona.

– Upoznali smo se na jednoj žurci, čuo sam kako peva i privukla me je njena neverovatna energija u pevanju. Ja to jako volim jer sam pevač, a ona ima taj x faktor a onda i zbog ponašanja jednostavno video sam sebe - ispričao je Drako Lazić gostujuću u emisji „AmiG show“.

Na iznenađenje mnogih, Barbara je otkrila kako nije bila njegov fan, niti je volela njegove pesme.

– Ja nisam bila preteran njegov fan, čujem neku njegovu pesmu bila sam u fazonu sklanjaj mi ga. Nisam bila ljubitelj njegovog lika i dela. Kada sam čula da će Darko biti na toj žurci ja sam odreagovala „Gospode bože da li mogu da idem kući“. Ispoštovala sam ga kao kolegu i u jednom momentu mi je prišao i rekao to za energiju i malo me je žacnuo tražio mi je broj da bi kao sarađivali zajedno – iskrena je bila Barbara, pa dodala i kako bi odreagovala da joj je neko predvideo romantičnu vezu sa Lazićem.

– Da mi je neko pre godinu dana rekao da ću biti u vezi sa Drakom Lazićem ja bih mu rekla da mi puca u glavu i da se to neće desiti.

A onda su Darko i Barbara potvrdili su pisanja medija da su se verili.

„Darko i ja smo šetali kroz jedan tržni centar u Americi i on mi je predložio, kada smo prošli pored zlatare da uđemo i pogledamo šta imaju. Kada smo ušli, samo mi je rekao: Biraj (smeh)! I ja sam izabrala, i to je to. Zna Darko da ja sam taj tip, da je kleknuo na kolena ili tome slično to bi mi već bilo presmešno, a ovo mi je bilo jako zanimljivo“, ispričala je Barbara.

Njih dvoje su živeli u Novom Sadu, trebalo je da prave i svadbu u septembru 2023, ali je pevačica stavila tačku na sve i, kako i sama kaže, uopšte se ne kaje zbog te odluke.

- Trenutno mi prija što sam sama. Odvikla sam se i od sebe i od veza. Prekinula sam s Darkom, ostavila sam sve to iza sebe. Glavni razlog raskida je taj što ja ne mogu da se posvetim ozbiljnoj vezi. Nisam spremna da se skrasim. Jednostavno mi treba sloboda, malo zezanja, malo da mogu da opustim mozak. Nisam trenutno za nešto ozbiljno, sada me samo karijera zanima - rekla je Barbara na početku i priznala da je lagala Darka kada mu je saopštila da joj treba pauza od njega i da je mesec dana pusti na miru:

- Znam da sam rekla da ćemo pauzirati mesec dana, ali sada je konačno da nema ništa od pomirenja. Znam da njegova porodica o meni ima lepo mišljenje. Šta god da im treba, u po dana i noći, biću tu za njih. To što Darko i ja više nismo zajedno, nema veze s njima. Njegovu porodicu mnogo poštujem, tako će i ostati - pričala je nakon raskida pevačica.

Na pitanje da li je imala priliku da sretne Lazića nakon raskida odgovorila je kratko:

- Ni Darka nisam srela nikada. Samo slep ne može da skapira smo nas dvoje loše završili. O bivšima sve najlepše, želim im svu sreću - kratko je poručila Barbara

Ponovo stao na ludi kamen sa Katarinom

Darko i Katarina upoznali su se davno, pre više od dve decenije i pre nego što je on postao poznat. Bila je to ona mladalačka ljubav koja miriše na leto, duge šetnje i snove veće od života. Trajala je godinu dana, a onda su se putevi razišli.

„Ja sam raskinuo jer sam želeo da izludujem svoje, a nisam želeo da je povredim. Ali nikada se zapravo nisam ni odljubio od Katarine“, priznao je Darko nedavno.

Iako su oboje otišli svojim putem, zasnovali brakove i prošli kroz životna iskustva, sudbina ih je ponovo spojila posle skoro petnaest godina. Ona je tada već bila razvedena, on slobodan, i sve je, kako kažu, počelo iznova — ali ovaj put sa mnogo više zrelosti, sa ljubavlju koja zna koliko vredi kada se pronađe pravi čovek.

Katarina Lazić se retko oglašavala u javnosti, a o njenom životu se znalo vrlo malo sve dok ona sama nije rešila da prekine nagađanja.

„Radim u jednoj firmi kao dizajner, a uskoro izlazi kolekcija za novi brend sa kojim ću u budućnosti sarađivati“, napisala je jednom prilikom, jasno poručujući da stoji na svojim nogama i da ima karijeru kojoj je posvećena.

Njena elegancija i nenametljivost izdvajaju je iz tipičnih medijskih priča o „ženama poznatih muškaraca“. Ona nije samo supruga poznatog pevača — ona je žena koja radi, stvara i planira budućnost za sebe i svoju porodicu.

Pre godinu i po dana dobili su ćerku Srnu, a njihova ljubavna priča je u avgustu trebalo da dobije novo poglavlje – veliko crkveno venčanje, posle opštinskog koje su već imali. Darko je više puta govorio da je Katarina njegova prva prava ljubav i da posle svih životnih oluja sada zna da je pronašao osobu s kojom želi da ostari.

Katarina je istakla da su joj veoma važni harmonični odnosi u porodici, kao i da Darko bude u kontaktu sa decom iz pretgodnih veza.

- Porede me sa Darkovim bivšim. Meni to ne smeta, ja sam u odličnim odnosila sa Anom Sević. Viđamo se na slavama, proslavama. Imamo jedan lep odnos i družimo se. To je svima bilo čudno, meni ranije da je neko rekao da se druži sa bivšom ženom sadašnjeg muža ja ne bih verovala. Međutim, to je stvarno moguće. Darko i ja se sa Anom i Danielom viđamo i mimo dece, odemo na ručak. Sa Anom se čujem najčešće u vezi dece, tražim joj savete. Mislim da je tu najbitnija Lorena, toliko mi je bilo drago kada sam na našoj svadbi videla koliko je ona srećna. Od tada i datira naše prijateljstvo - istakla je Katarina.

Nedavno zajedno doživeli saobraćajnu nezgodu

Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene. Bračni par se vraćao s promocije pesme Tijane Matić, Kaćine sestre i Darkove svastike. Do sudara je došlo zato što je Darko najpre udario u autobus, a onda se zakucao u bankinu.

Nakon što su od lekara dobili svu potrebnu pomoć, pušteni su na kućno lečenje.

